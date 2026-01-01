Instalează Fusion RSS cu un singur click.
Cititor RSS auto-găzduit ușor, cu o interfață web curată, comenzi rapide de la tastatură și suport API Fever.
Alege un plan VPS pentru Fusion RSS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Fusion RSS
Fusion este un cititor RSS minimalist, open-source, scris în Go, care se concentrează pe un flux de lucru de lectură rapid și fără distrageri. Acesta analizează fluxurile RSS și Atom, descoperă automat fluxuri din URL-urile site-urilor web și organizează abonamentele în grupuri, urmărind în același timp starea de necitit, marcajele și căutarea full-text în întreaga ta bibliotecă.
Auto-găzduirea Fusion pe VPS-ul tău îți menține lista de abonamente și istoricul de lectură departe de serviciile terțe, iar compatibilitatea sa cu API-ul Fever permite clienților mobili nativi precum Reeder, Unread și FeedMe să se sincronizeze cu propria ta instanță în loc de un agregator cloud.
Funcționalități cheie ale Fusion RSS
Suport API Fever
Sincronizează articolele cu clienți nativi iOS, Android și desktop, precum Reeder, Unread și FeedMe, prin API-ul încorporat, compatibil cu Fever.
Cititor acționat de tastatură
Comenzile rapide în stil Google Reader îți permit să triezi sute de articole pe sesiune fără să părăsești tastatura.
Auto-descoperire flux
Lipește orice adresă URL a unui site web, iar Fusion localizează automat fluxul RSS sau Atom, cu organizare pe grupuri pentru liste de abonamente ordonate.
PWA adaptivă
Aplicația web progresivă instalabilă oferă o experiență de lectură nativă pe telefoane, tablete și browsere desktop.
OIDC Autentificare unică
Integrarea opțională OpenID Connect îți permite să te autentifici împotriva Keycloak, Authelia sau a oricărui furnizor de identitate compatibil.
Fără umflare AI
Omite în mod deliberat funcționalitățile de rezumare și recomandare bazate pe inteligență artificială pentru a menține cititorul concentrat, ușor și previzibil.
De ce să rulezi Fusion RSS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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