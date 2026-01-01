Implementează Kafbat Kafka UI cu instalare printr-un singur click.
Interfață web open-source pentru gestionarea și monitorizarea clusterelor Apache Kafka, succesor al popularului proiect Provectus kafka-ui.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI este un tablou de bord web gratuit, open-source, pentru operarea clusterelor Apache Kafka. Fiind succesorul bazat pe comunitate al Provectus kafka-ui, acesta oferă o interfață rafinată pentru inspectarea brokerilor, gestionarea topicurilor, vizualizarea mesajelor și monitorizarea întârzierii grupurilor de consumatori — toate fără instrumente de linie de comandă. Suportul multi-cluster îți permite să gestionezi fiecare mediu Kafka dintr-un singur panou de control.
Auto-găzduirea Kafbat Kafka UI pe propriul tău VPS menține datele mesajelor și credențialele clusterului în întregime în cadrul infrastructurii tale. Acest șablon include un broker Kafka cu un singur nod, care rulează în modul KRaft (nu este necesar ZooKeeper), oferindu-ți un stack Kafka pregătit pentru producție, gata într-un singur click.
Funcționalități cheie ale Kafbat Kafka UI
Administrarea subiectelor
Creează, configurează și șterge subiecte cu setări de partiționare și replicare în timp real, fără a utiliza interfața CLI Kafka.
Mesaj Browser
Explorează mesaje Kafka în formate JSON, text simplu sau Avro cu filtrare bazată pe CEL pentru a identifica exact înregistrările de care ai nevoie.
Monitorizarea grupului de consumatori
Urmărește decalajele grupurilor de consumatori, alocările de partiții și metricile de latență pentru a detecta blocajele de procesare înainte ca acestea să afecteze sistemele din aval.
Suport multi-cluster
Conectează mai multe clustere Kafka la un singur tablou de bord și comută instantaneu între ele pentru vizibilitate centralizată în toate mediile.
Broker în modul KRaft
Brokerul Kafka integrat rulează în modul KRaft — fără dependență de ZooKeeper — simplificând implementarea și reducând amprenta operațională.
De ce să rulezi Kafbat Kafka UI pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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