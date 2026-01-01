Reducere de până la 69% pentru Kafbat Kafka UI

Implementează Kafbat Kafka UI cu instalare printr-un singur click.

Interfață web open-source pentru gestionarea și monitorizarea clusterelor Apache Kafka, succesor al popularului proiect Provectus kafka-ui.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
7,79/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Kafbat Kafka UI cu instalare printr-un singur click.

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CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Kafbat Kafka UI

Kafbat Kafka UI este un tablou de bord web gratuit, open-source, pentru operarea clusterelor Apache Kafka. Fiind succesorul bazat pe comunitate al Provectus kafka-ui, acesta oferă o interfață rafinată pentru inspectarea brokerilor, gestionarea topicurilor, vizualizarea mesajelor și monitorizarea întârzierii grupurilor de consumatori — toate fără instrumente de linie de comandă. Suportul multi-cluster îți permite să gestionezi fiecare mediu Kafka dintr-un singur panou de control.

Auto-găzduirea Kafbat Kafka UI pe propriul tău VPS menține datele mesajelor și credențialele clusterului în întregime în cadrul infrastructurii tale. Acest șablon include un broker Kafka cu un singur nod, care rulează în modul KRaft (nu este necesar ZooKeeper), oferindu-ți un stack Kafka pregătit pentru producție, gata într-un singur click.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Kafbat Kafka UI

Administrarea subiectelor

Creează, configurează și șterge subiecte cu setări de partiționare și replicare în timp real, fără a utiliza interfața CLI Kafka.

Mesaj Browser

Explorează mesaje Kafka în formate JSON, text simplu sau Avro cu filtrare bazată pe CEL pentru a identifica exact înregistrările de care ai nevoie.

Monitorizarea grupului de consumatori

Urmărește decalajele grupurilor de consumatori, alocările de partiții și metricile de latență pentru a detecta blocajele de procesare înainte ca acestea să afecteze sistemele din aval.

Suport multi-cluster

Conectează mai multe clustere Kafka la un singur tablou de bord și comută instantaneu între ele pentru vizibilitate centralizată în toate mediile.

Broker în modul KRaft

Brokerul Kafka integrat rulează în modul KRaft — fără dependență de ZooKeeper — simplificând implementarea și reducând amprenta operațională.

De ce să rulezi Kafbat Kafka UI pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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