Implementează Lidarr cu un singur click.
Manager automat de colecție muzicală care monitorizează discografiile artiștilor și organizează descărcările cu metadate MusicBrainz.
Alege un plan VPS pentru Lidarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Lidarr
Lidarr este un manager automatizat de bibliotecă muzicală construit pe cadrul arr dovedit. Urmărește discografiile artiștilor, monitorizează fluxurile RSS pentru lansări noi de albume, declanșează descărcări prin clientul tău preferat și organizează totul în foldere etichetate și structurate corespunzător — totul fără intervenție manuală.
Rularea Lidarr pe un VPS îl menține activ 24/7, asigurând că noile lansări sunt capturate în momentul în care apar, chiar și atunci când mașinile tale de acasă sunt oprite. Se integrează cu qBittorrent, SABnzbd, NZBGet și alți clienți de descărcare și se conectează la Plex, Jellyfin și Emby pentru a-ți reîmprospăta biblioteca serverului muzical după fiecare achiziție.
Funcționalități cheie ale Lidarr
Monitorizare automată a lansărilor
Urmărește orice artist și descarcă automat albume noi, single-uri și EP-uri imediat ce apar pe indexerele tale configurate.
Actualizări de calitate ale profilului
Definește formatele audio preferate și Lidarr va înlocui automat fișierele de calitate inferioară cu versiuni FLAC sau cu bitrate mai mare când devin disponibile.
MusicBrainz metadata
Îmbogățește-ți biblioteca cu nume precise de artiști, copertă de album, date de lansare și liste de piese provenite de la MusicBrainz.
Integrare server media
Declanșează scanări de bibliotecă Plex, Jellyfin sau Emby automat după finalizarea descărcărilor, astfel încât muzica nouă să apară instantaneu.
Administrarea Discografiei
Vizualizează cataloagele complete ale artiștilor, marchează albumele dorite și urmărește ce lansări lipsesc sau necesită îmbunătățiri de calitate dintr-un singur panou de bord.
De ce să rulezi Lidarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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