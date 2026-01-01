Instalează Redpanda Console cu un singur click.
Interfață web ușor de utilizat pentru dezvoltatori pentru gestionarea clusterelor Kafka și Redpanda, a topicurilor, a grupurilor de consumatori și a fluxurilor de mesaje în timp real.
Alege un plan VPS pentru Redpanda Console
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Redpanda Console
Redpanda Console este o interfață web open-source construită de Redpanda Data pentru inspectarea și operarea clusterelor de streaming compatibile cu Kafka. Expune topics, partiții, offsets, grupuri de consumatori, scheme, ACL-uri și payload-uri de mesaje live printr-o singură interfață, cu suport încorporat pentru decodificarea JSON, Avro, Protobuf și MessagePack.
Această implementare cu un singur clic livrează Console alături de un broker Redpanda încorporat, astfel încât obții un endpoint Kafka-API, Schema Registry și Admin API în momentul în care containerul pornește. Găzduirea proprie pe propriul tău VPS menține datele evenimentelor, payload-urile clienților și metadatele stream-urilor în întregime sub controlul tău, fără taxe SaaS per-broker.
Funcționalități cheie ale Redpanda Console
Vizualizator de mesaje în direct
Transmite înregistrări din orice subiect în timp real, cu călătorie în timp, căutare și decodare pe câmp pentru payload-uri JSON, Avro și Protobuf.
Gestionare subiecte
Creează, configurează și șterge subiecte, editează setările de reținere și partiție și generează mesaje de test direct din browser.
Perspective ale grupului de consumatori
Inspectează membrii grupului, întârzierea pe partiție și offset-urile, astfel încât să poți depana consumatorii blocați fără să folosești instrumente CLI.
Schema Registry integrat
Răsfoiește subiectele Avro, JSON Schema și Protobuf, vizualizează istoricul versiunilor și verifică compatibilitatea înainte de a promova modificările.
Broker Redpanda încorporat
Vine cu un broker Redpanda complet configurat, care expune Kafka API, Schema Registry și Admin API pentru testare imediată.
Compatibil cu API-ul Kafka
Conectează Console la orice cluster extern Kafka, Confluent Cloud, MSK sau Redpanda, indicând-o către brokerii tăi existenți.
De ce să rulezi Redpanda Console pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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