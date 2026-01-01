Implementează PrivateGPT cu instalare printr-un singur click.
Motor RAG auto-găzduit care îți permite să conversezi cu documentele tale private folosind LLM-uri locale — nicio dată nu părăsește serverul tău.
Alege un plan VPS pentru PrivateGPT
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PrivateGPT
PrivateGPT este o platformă RAG (Retrieval-Augmented Generation) open-source pentru interogarea propriilor documente folosind modele lingvistice mari locale. Încarcă fișiere și pune întrebări despre ele — sistemul extrage cele mai relevante pasaje și folosește un LLM local pentru a genera răspunsuri precise, citate, fără a trimite date către API-uri externe sau servicii cloud.
Această implementare folosește Ollama pentru a rula inferența în întregime pe CPU, făcând-o practică pe orice VPS fără un GPU. La prima lansare, Ollama descarcă automat Llama 3.1 8B și un model de încorporare a textului — nu este necesar un cont HuggingFace sau o cheie API. Pornirile ulterioare sunt rapide. Auto-găzduirea păstrează documentele, interogările și istoricul conversațiilor tale pe o infrastructură pe care o controlezi pe deplin.
Funcționalități cheie ale PrivateGPT
100% privat prin concepție
Toate inferențele rulează local prin Ollama — documentele, interogările și răspunsurile nu ating niciodată API-uri externe sau servicii cloud.
Ingestie de documente
Încarcă fișiere PDF, fișiere text, foi de calcul și altele; sistemul le fragmentează și le încorporează într-un depozit vectorial local pentru recuperare semantică.
Răspunsuri alimentate de RAG
Fiecare răspuns recuperează mai întâi cele mai relevante pasaje din document, bazând răspunsurile în conținutul tău real, mai degrabă decât în cunoștințe halucinate.
Multiple moduri de interogare
Comută între chat RAG, căutare completă în documente, chat LLM simplu și sumarizare din aceeași interfață, fără a reconfigura nimic.
Inferență fără GPU
Rulează în întregime pe CPU prin Ollama — nu este necesar GPU sau CUDA, făcându-l implementabil pe orice plan VPS standard.
Interfață web încorporată
Interfață bazată pe Gradio pentru încărcarea documentelor, adresarea întrebărilor și gestionarea fișierelor ingerate — fără a fi necesară instalarea unui frontend separat.
De ce să rulezi PrivateGPT pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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