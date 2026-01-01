Instalează pygeoapi cu un singur click.
Server Python care implementează suita de standarde OGC API pentru publicarea datelor geospațiale prin HTTP.
Alege un plan VPS pentru pygeoapi
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu pygeoapi
pygeoapi este o implementare Python open-source a standardelor OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) care transformă seturile de date geospațiale într-un API RESTful descoperibil și navigabil. Acesta include un browser HTML încorporat, astfel încât non-dezvoltatorii pot naviga prin colecții, pot inspecta elemente pe o hartă și pot descărca GeoJSON fără a scrie o singură solicitare.
Găzduirea pygeoapi pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra seturilor de date expuse, unde sunt stocate și cine le poate interoga. Conectează PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB sau surse WFS/WMS la distanță și publică-le sub propriul tău domeniu, cu HTTPS gestionat de proxy-ul Traefik inclus.
Funcționalități cheie ale pygeoapi
Standarde OGC API
Implementează OGC API Caracteristici, Acoperiri, Dale, Înregistrări, Procese și Recuperarea Datelor de Mediu, pe baza unui singur fișier de configurare.
Browser HTML încorporat
Fiecare colecție, element și proces este navigabil din interfața web, cu o hartă Leaflet interactivă și JSON formatat frumos.
Multe backend-uri de date
Oferă PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON și surse WFS la distanță prin furnizori unificați.
Documentație OpenAPI
Se generează automat o descriere OpenAPI 3.0 și un UI Swagger/Redoc din configurație, astfel încât clienții să se poată integra rapid.
Procesare geospațială
Expune funcții Python ca Procese API OGC pentru a rula transformări la cerere, analize și sarcini ETL asupra datelor tale publicate.
STAC și cataloage de metadate
Publică cataloage conforme STAC de imagini și înregistrări, astfel încât partenerii să poată căuta și indexa activele tale geospațiale în mod programatic.
De ce să rulezi pygeoapi pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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