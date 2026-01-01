Implementează TaxHacker cu un singur click.
Instrument de contabilitate AI auto-găzduit care extrage automat date din chitanțe și facturi pentru freelanceri și afaceri mici.
Alege un plan VPS pentru TaxHacker
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu TaxHacker
TaxHacker este o aplicație de contabilitate open-source, bazată pe inteligență artificială, creată pentru freelanceri, „indie hackers” și afaceri mici. Elimină introducerea manuală a datelor folosind modele lingvistice mari pentru a extrage automat sume, date, comercianți, date fiscale și articole de pe chitanțe și facturi încărcate.
Spre deosebire de instrumentele de contabilitate SaaS, TaxHacker rulează în întregime pe propria ta infrastructură — documentele tale financiare nu părăsesc niciodată serverul tău. Suportă peste 170 de monede globale cu conversie automată a cursului de schimb istoric, funcționează cu OpenAI, Google Gemini, Mistral sau modele locale prin Ollama, și îți permite să creezi categorii personalizate și prompturi AI adaptate fluxurilor tale de lucru specifice afacerii.
Funcționalități cheie ale TaxHacker
Extracție de documente AI
Analizează automat chitanțele și facturile pentru a extrage sume, date, comercianți și date fiscale, fără introducere manuală.
Suport pentru mai multe valute
Urmărește tranzacțiile pentru peste 170 de monede și 14 criptomonede cu conversie automată a ratei de schimb istorice.
Furnizori flexibili de LLM
Funcționează cu OpenAI, Google Gemini, Mistral sau modele locale precum Ollama — alege furnizorul care se potrivește nevoilor tale de confidențialitate și cost.
Categorii personalizate
Creează categorii, proiecte și câmpuri personalizate cu solicitări AI personalizate, adaptate fluxurilor tale de lucru specifice afacerii.
Control deplin al datelor
Toate documentele financiare rămân pe propriul tău server — niciun serviciu terț nu vede niciodată datele tale sensibile de afaceri.
Operațiuni în masă
Filtrarea avansată, căutarea full-text, operațiunile în masă și exportul de date fac pregătirea sezonului fiscal simplă.
De ce să rulezi TaxHacker pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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