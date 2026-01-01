TaxHacker este o aplicație de contabilitate open-source, bazată pe inteligență artificială, creată pentru freelanceri, „indie hackers” și afaceri mici. Elimină introducerea manuală a datelor folosind modele lingvistice mari pentru a extrage automat sume, date, comercianți, date fiscale și articole de pe chitanțe și facturi încărcate.

Spre deosebire de instrumentele de contabilitate SaaS, TaxHacker rulează în întregime pe propria ta infrastructură — documentele tale financiare nu părăsesc niciodată serverul tău. Suportă peste 170 de monede globale cu conversie automată a cursului de schimb istoric, funcționează cu OpenAI, Google Gemini, Mistral sau modele locale prin Ollama, și îți permite să creezi categorii personalizate și prompturi AI adaptate fluxurilor tale de lucru specifice afacerii.