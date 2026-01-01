Monica este un sistem open-source de gestionare a relațiilor personale, construit cu Laravel, care te ajută să-ți amintești tot ce este important despre oamenii din viața ta. Documentează contacte, conversații, zile de naștere, idei de cadouri, datorii și evenimente din viață într-o singură interfață privată, disponibilă în 27 de limbi. Spre deosebire de rețelele sociale și managerii de contacte cloud, Monica este concepută pentru auto-găzduire, astfel încât cele mai personale date ale tale să nu părăsească niciodată infrastructura ta.

Deoarece Monica stochează detalii despre relații pe care nu le-ai încredința niciodată unei platforme comerciale — istoricul medical al familiei, conversații private, preferințe personale — rularea acesteia pe propriul tău VPS asigură suveranitatea completă a datelor, fără publicitate, fără urmărire comportamentală și fără acces terț la informațiile tale.