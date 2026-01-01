Implementează Monica cu un singur click.
Manager de relații personale cu sursă deschisă pentru urmărirea contactelor, conversațiilor și evenimentelor din viață în privat.
Alege un plan VPS pentru Monica
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Monica
Monica este un sistem open-source de gestionare a relațiilor personale, construit cu Laravel, care te ajută să-ți amintești tot ce este important despre oamenii din viața ta. Documentează contacte, conversații, zile de naștere, idei de cadouri, datorii și evenimente din viață într-o singură interfață privată, disponibilă în 27 de limbi. Spre deosebire de rețelele sociale și managerii de contacte cloud, Monica este concepută pentru auto-găzduire, astfel încât cele mai personale date ale tale să nu părăsească niciodată infrastructura ta.
Deoarece Monica stochează detalii despre relații pe care nu le-ai încredința niciodată unei platforme comerciale — istoricul medical al familiei, conversații private, preferințe personale — rularea acesteia pe propriul tău VPS asigură suveranitatea completă a datelor, fără publicitate, fără urmărire comportamentală și fără acces terț la informațiile tale.
Funcționalități cheie ale Monica
Jurnalizare contacte
Înregistrează fiecare conversație, activitate și interacțiune cu un contact, împreună cu notițe și memento-uri, pentru ca nimic important să nu fie uitat.
Aniversări și memento-uri pentru evenimente
Setează mementouri prin email pentru zile de naștere, aniversări și evenimente personalizate, astfel încât să nu ratezi niciodată o dată importantă într-o relație.
Urmărirea cadourilor și a datoriilor
Înregistrează idei de cadouri și cadouri anterioare pentru fiecare contact și urmărește datoriile și împrumuturile informale pentru a păstra relațiile lipsite de ambiguitate financiară.
Maparea relațiilor
Definește relații între contacte și construiește arbori genealogici pentru a înțelege și a documenta conexiunile dintre persoanele pe care le cunoști.
Proprietate deplină asupra confidențialității
Toate datele rămân pe VPS-ul tău, fără acces din partea terților, fără profilare publicitară și cu control complet asupra backup-urilor și exporturilor.
De ce să rulezi Monica pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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