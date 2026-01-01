Implementează pycsw cu instalare printr-un singur click.
Server de catalog certificat OGC care publică și descoperă metadate geospațiale prin standarde deschise.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu pycsw
pycsw este un server open-source OGC Catalogue Service for the Web (CSW) scris în Python și utilizat de infrastructurile naționale de date spațiale, instituțiile de cercetare și geoportale pentru a publica metadate geospațiale. Este o implementare de referință OGC, pe deplin conformă cu CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH și SRU, permițând altor cataloage și clienți să interopereze fără adaptoare personalizate.
Auto-găzduirea pycsw pe VPS-ul tău îți oferă proprietatea deplină asupra indexului de metadate care susține portalul tău de date spațiale, fără a depinde de un serviciu de catalog terț. Șablonul vine preconfigurat cu un depozit SQLite pentru porniri rapide și poate fi reconfigurat pentru implementări la scară largă susținute de PostgreSQL sau PostGIS.
Funcționalități cheie ale pycsw
Server certificat OGC
Rulează o Implementare de Referință OGC conformă cu CSW 2.0.2, CSW 3.0 și OGC API - Records, gata de utilizare.
Multiple API-uri de catalog
Expune același depozit de metadate prin CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH și SRU pentru o compatibilitate extinsă cu clienții.
INSPIRE și ISO suport
Publică înregistrări ISO 19115 / 19139 și activează profilul INSPIRE pentru a îndeplini cerințele directivei europene privind datele spațiale.
Căutare federată
Configurează căutarea distribuită în cataloagele CSW la distanță, astfel încât o singură interogare să ajungă simultan la înregistrările tale și la partenerii federați.
Depozite flexibile
Începe cu stocarea SQLite inclusă și treci la PostgreSQL, PostGIS sau alte backend-uri acceptate pe măsură ce volumul tău de înregistrări crește.
Ecosistem Python
Extinde comportamentul prin intermediul pluginurilor pycsw și integrează-te cu stiva geopython mai largă, inclusiv pygeoapi, OWSLib și GeoNode.
De ce să rulezi pycsw pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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