Implementează GNS3 Server cu un singur click.
Emulator de topologie de rețea open-source cu o interfață accesibilă din browser pentru proiectarea și simularea laboratoarelor de rețea virtuale.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu GNS3 Server
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) este o platformă open-source de emulare a rețelelor, în care au încredere inginerii de rețea, studenții și formatorii de certificări din întreaga lume. Îți permite să construiești topologii de rețea complexe, cu mai mulți furnizori, folosind imagini reale Cisco IOS, Juniper și ale altor furnizori, alături de echipamente virtuale ușoare, toate fără hardware fizic.
Rularea serverului GNS3 pe un VPS îți menține laboratorul persistent și accesibil din orice browser. Proiectele, imaginile dispozitivelor și topologiile sunt stocate pe volume denumite durabile, astfel încât munca ta să supraviețuiască repornirilor containerelor. Interfața web inclusă se conectează direct la API-ul serverului pe portul 3080, oferindu-ți un editor de topologie complet, cu funcționalitate drag-and-drop, din orice browser, pe orice dispozitiv.
Funcționalități cheie ale GNS3 Server
Emulare multi-furnizor
Rulează imagini reale Cisco IOS, Juniper și de la alți furnizori, alături de aplicații open-source, în aceeași topologie, fără hardware fizic.
UI accesibil din browser
Interfața web inclusă oferă un designer de topologie drag-and-drop, accesibil dintr-un browser, fără a necesita un client desktop.
Stocare persistentă de laborator
Proiectele, imaginile de aplicații și fișierele de topologie sunt stocate în volume denumite, astfel încât munca ta să persiste prin repornirile și actualizările containerelor.
REST API
Un API REST documentat pe portul 3080 îți permite să automatizezi provisionarea topologiei, gestionarea nodurilor și operațiunile ciclului de viață al laboratorului din scripturi sau CI pipelines.
Biblioteca de aparate
Importă șabloane de echipamente predefinite pentru routere, switch-uri, firewall-uri și gazde Linux pentru a construi rapid laboratoare realiste fără configurare manuală.
VPCS și noduri Docker
Simularea VPCS ușoară de PC integrată și suportul nativ pentru containere Docker îți permit să adaugi gazde finale și servere de aplicații la orice topologie.
De ce să rulezi GNS3 Server pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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