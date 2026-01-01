Implementează Notifiarr cu un singur click.
Client unificat pentru Notifiarr.com care conectează stiva ta media cu fluxuri de lucru puternice de notificare și automatizare.
Alege un plan VPS pentru Notifiarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Notifiarr
Notifiarr este un client auto-găzduit pentru serviciul Notifiarr.com, permițând o integrare profundă între stiva ta de automatizare media — inclusiv Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr și Plex — și un sistem centralizat de notificări. Acționează ca o punte între serviciile tale locale și Notifiarr.com, transmițând evenimente, declanșând fluxuri de lucru personalizate și livrând alerte în timp real către Discord, Slack și alte platforme.
Rulând clientul Notifiarr pe propriul tău VPS, menții controlul deplin asupra integrărilor stivei tale media fără a expune serviciile individuale la internet. Configurează totul printr-o interfață web curată, monitorizează starea de sănătate a sistemului și rutează notificările exact acolo unde ai nevoie de ele.
Funcționalități cheie ale Notifiarr
Integrare aplicație Starr
Conectează Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr și altele pentru a transmite evenimente media și a declanșa notificări personalizate automat.
Notificări Discord
Livrează notificări bogate, personalizabile pe canalele Discord cu imagini media, metadate și butoane de acțiune.
Monitorizarea stării de sănătate a sistemului
Monitorizează spațiul pe disc, CPU, memoria și starea unităților de stocare dintr-un singur panou de bord cu alertare automată.
Suport Plex și Tautulli
Primește actualizări despre redarea curentă, evenimente de redare și notificări de activitate a utilizatorului direct de la serverul tău Plex Media.
Alerte multiplatformă
Redirecționează notificările către Slack, Telegram, email și alte platforme pe lângă Discord pentru o livrare flexibilă.
De ce să rulezi Notifiarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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