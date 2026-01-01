PrivateBin este un pastebin minimalist open-source, unde conținutul este criptat cu AES-GCM pe 256 de biți direct în browser, înainte de a ajunge la server. Cheia de decriptare se află doar în fragmentul URL, pe care browserele nu îl trimit niciodată serverului — ceea ce înseamnă că nici măcar operatorul serverului nu poate citi ceea ce partajezi. Cu peste 8.000 de stele pe GitHub, este unul dintre cele mai de încredere instrumente de partajare zero-knowledge disponibile.

Găzduirea PrivateBin pe propriul tău VPS îți menține infrastructura de partajare complet privată — niciun serviciu terț nu îți vede paste-urile — iar containerul Alpine ușor necesită resurse minime, oferindu-ți în același timp control total asupra politicilor de retenție, limitelor de dimensiune a fișierelor și accesului.