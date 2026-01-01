Instalează PrivateBin cu un singur clic.
Pastebin criptat cu cunoștințe zero, unde serverul nu îți vede niciodată conținutul — toată criptarea și decriptarea are loc în întregime în browser.
Alege un plan VPS pentru PrivateBin
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PrivateBin
PrivateBin este un pastebin minimalist open-source, unde conținutul este criptat cu AES-GCM pe 256 de biți direct în browser, înainte de a ajunge la server. Cheia de decriptare se află doar în fragmentul URL, pe care browserele nu îl trimit niciodată serverului — ceea ce înseamnă că nici măcar operatorul serverului nu poate citi ceea ce partajezi. Cu peste 8.000 de stele pe GitHub, este unul dintre cele mai de încredere instrumente de partajare zero-knowledge disponibile.
Găzduirea PrivateBin pe propriul tău VPS îți menține infrastructura de partajare complet privată — niciun serviciu terț nu îți vede paste-urile — iar containerul Alpine ușor necesită resurse minime, oferindu-ți în același timp control total asupra politicilor de retenție, limitelor de dimensiune a fișierelor și accesului.
Funcționalități cheie ale PrivateBin
Criptare cu zero cunoștințe
Criptarea AES-GCM pe 256 de biți rulează în întregime în browser, astfel încât serverul stochează doar textul cifrat și nu poate accesa niciodată conținutul tău în text clar.
Arde după citire
Paste-urile unice sunt șterse automat după prima vizualizare, ceea ce le face ideale pentru partajarea parolelor, a token-urilor sau a oricărui secret care nu ar trebui să persiste.
Protecția parolei
Adaugă o parolă opțională peste cheia bazată pe URL pentru un al doilea nivel de control al accesului pentru conținutul deosebit de sensibil.
Evidențiere sintactică
Peste 200 de teme de limbaje de programare facilitează partajarea și revizuirea fragmentelor de cod cu o formatare lizibilă și o sintaxă codificată pe culori.
Nu sunt necesare conturi
Oricine are linkul poate citi un conținut instantaneu — fără înregistrare, fără urmărire și fără date de utilizator colectate sau stocate de server.
De ce să rulezi PrivateBin pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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