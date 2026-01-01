Instalează Mathesar cu un singur click.
Interfață Open-source în stil foaie de calcul pentru a explora și edita bazele de date PostgreSQL fără a scrie SQL.
Alege un plan VPS pentru Mathesar
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mathesar
Mathesar este o aplicație web open-source care plasează o interfață de tip foaie de calcul peste orice bază de date PostgreSQL. În loc să înlocuiască baza ta de date, se conectează direct folosind roluri și permisiuni native PostgreSQL, astfel încât fiecare utilizator vede exact datele la care este autorizat să aibă acces — fără a fi necesar un strat de identitate separat.
Auto-găzduirea Mathesar îți menține datele sub control, oferind în același timp membrilor echipei non-tehnice o modalitate de a interoga, filtra și edita înregistrări printr-o interfață de grilă familiară. Dezvoltatorii păstrează accesul complet la schema Postgres subiacentă, ceea ce înseamnă că Mathesar funcționează alături de instrumentele tale existente, în loc să le înlocuiască.
Funcționalități cheie ale Mathesar
Editare în stil foaie de calcul
Răsfoiește, filtrează, sortează și editează rânduri în orice tabel printr-o grilă familiară — nu este necesar SQL sau un client de bază de date.
Constructor vizual de interogări
Construiește interogări cu joncțiuni, agregări și filtre printr-o interfață de tip point-and-click care rămâne sincronizată cu schema ta Postgres.
Control nativ al accesului
Mathesar utilizează roluri și permisiuni reale PostgreSQL, astfel, ceea ce utilizatorii pot vedea și edita este întotdeauna guvernat de propriile reguli de securitate ale bazei tale de date.
Import și export CSV
Încarcă fișiere CSV sau TSV direct în tabele, sau exportă orice vizualizare într-o foaie de calcul pentru analiză offline.
Formulare de date partajabile
Creează formulare simple de intrare care permit colaboratorilor să adauge rânduri într-un tabel fără a expune interfața completă a bazei de date.
De ce să rulezi Mathesar pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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