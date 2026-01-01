Instalează Castopod printr-o instalare cu un singur click.
Platformă open-source de găzduire podcast cu funcții de analiză, funcții sociale și instrumente de monetizare încorporate.
Alege un plan VPS pentru Castopod
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Castopod
Castopod este o platformă de găzduire podcast open-source, complexă, construită pentru creatorii care doresc capabilități profesionale de publicare fără a se baza pe servicii de găzduire terțe. Aceasta gestionează gestionarea episoadelor, generarea automată de fluxuri RSS pentru distribuție către toate platformele majore, analize detaliate ale ascultătorilor și integrarea ActivityPub pentru rețele sociale descentralizate — totul într-un singur pachet auto-găzduit.
Găzduirea podcastului tău pe propriul tău VPS înseamnă că deții datele publicului tău, eviți taxele de lățime de bandă per descărcare și îți păstrezi controlul deplin asupra distribuției și monetizării conținutului tău fără blocare de platformă.
Funcționalități cheie ale Castopod
Distribuție RSS automată
Generează și menține automat fluxul RSS al podcastului tău, păstrând emisiunea ta disponibilă pe Spotify, Apple Podcasts și în fiecare director major.
Statistici ale ascultătorilor
Statistici detaliate de descărcare, date demografice și indicatori de implicare îți oferă informațiile despre public de care ai nevoie pentru a-ți dezvolta strategic emisiunea.
Monetizare integrată
Abonamentele premium și funcționalitățile de suport pentru ascultători îți permit să construiești o afacere de podcast sustenabilă direct pe propria ta infrastructură.
Integrare ActivityPub
Conectează-te la Fediverse, astfel încât ascultătorii de pe platformele sociale descentralizate să poată urmări, comenta și interacționa fără a părăsi aplicația lor preferată.
Colaborare multi-utilizator
Permisiunile bazate pe roluri permit echipelor să gestioneze episoadele, analizele și publicarea pentru mai multe serii de podcasturi dintr-un singur panou de bord.
De ce să rulezi Castopod pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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