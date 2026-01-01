Castopod este o platformă de găzduire podcast open-source, complexă, construită pentru creatorii care doresc capabilități profesionale de publicare fără a se baza pe servicii de găzduire terțe. Aceasta gestionează gestionarea episoadelor, generarea automată de fluxuri RSS pentru distribuție către toate platformele majore, analize detaliate ale ascultătorilor și integrarea ActivityPub pentru rețele sociale descentralizate — totul într-un singur pachet auto-găzduit.

Găzduirea podcastului tău pe propriul tău VPS înseamnă că deții datele publicului tău, eviți taxele de lățime de bandă per descărcare și îți păstrezi controlul deplin asupra distribuției și monetizării conținutului tău fără blocare de platformă.