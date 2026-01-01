Instalează FreshRSS cu un singur click.
Agregator de fluxuri RSS ușor, cu auto-găzduire, pentru gestionarea tuturor site-urilor și surselor de știri preferate, într-un singur loc.
Alege un plan VPS pentru FreshRSS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FreshRSS
FreshRSS este un agregator de fluxuri RSS și Atom gratuit, cu auto-găzduire, care îți aduce toate sursele de informații într-o singură interfață de lectură rapidă. Construit cu PHP și necesitând resurse minime, suportă implementări multi-utilizator, scurtături extinse de la tastatură, filtrare avansată și preluarea conținutului integral al articolelor — astfel încât nu trebuie să vizitezi niciodată fiecare sursă individual. Designul său adaptabil pentru mobil și compatibilitatea API cu cititoare terțe precum Reeder și NetNewsWire îl fac un înlocuitor complet pentru serviciile întrerupte precum Google Reader.
Auto-găzduirea FreshRSS pe VPS-ul tău înseamnă actualizări ale fluxurilor 24/7 indiferent de conexiunea ta locală la internet, confidențialitate completă asupra obiceiurilor tale de lectură și niciun algoritm care să decidă ce vezi. Abonamentele tale atent selecționate și istoricul de lectură sunt păstrate în stocare persistentă, în siguranță la actualizările containerului.
Funcționalități cheie ale FreshRSS
Suport utilizatori multipli
Creează conturi separate cu abonamente individuale și preferințe de lectură, făcându-l potrivit pentru familii și echipe.
Filtrare avansată
Filtrează articolele după cuvinte cheie, autori sau reguli personalizate și caută în toate fluxurile pentru a găsi orice conținut instantaneu.
API-uri de citire de la terți
Compatibil cu API-urile Fever și Google Reader, astfel încât aplicații mobile populare precum Reeder și Unread se pot sincroniza cu instanța ta.
Preluare articol deplin
Recuperează conținutul complet al articolului pentru fluxurile care publică doar rezumate, păstrând totul lizibil într-o singură interfață.
Import și Export OPML
Migrează-ți abonamentele de la orice cititor de feed-uri folosind fișiere OPML standard, fără a fi necesară reintroducerea manuală.
De ce să rulezi FreshRSS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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