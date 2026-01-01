FreshRSS este un agregator de fluxuri RSS și Atom gratuit, cu auto-găzduire, care îți aduce toate sursele de informații într-o singură interfață de lectură rapidă. Construit cu PHP și necesitând resurse minime, suportă implementări multi-utilizator, scurtături extinse de la tastatură, filtrare avansată și preluarea conținutului integral al articolelor — astfel încât nu trebuie să vizitezi niciodată fiecare sursă individual. Designul său adaptabil pentru mobil și compatibilitatea API cu cititoare terțe precum Reeder și NetNewsWire îl fac un înlocuitor complet pentru serviciile întrerupte precum Google Reader.

Auto-găzduirea FreshRSS pe VPS-ul tău înseamnă actualizări ale fluxurilor 24/7 indiferent de conexiunea ta locală la internet, confidențialitate completă asupra obiceiurilor tale de lectură și niciun algoritm care să decidă ce vezi. Abonamentele tale atent selecționate și istoricul de lectură sunt păstrate în stocare persistentă, în siguranță la actualizările containerului.