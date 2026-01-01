SolidInvoice este o aplicație de facturare open-source construită pe framework-ul Symfony, concepută pentru freelanceri, consultanți și afaceri mici care au nevoie de un instrument de facturare curat, concentrat, fără taxe lunare SaaS. Acoperă întregul flux de lucru de la ofertă la încasare: gestionează clienți și contacte, trimite oferte care se transformă în facturi, urmărește plățile și configurează taxe și valute pentru a se potrivi jurisdicției tale.

Găzduirea SolidInvoice pe propriul tău VPS păstrează înregistrările clienților, istoricul facturilor și datele de plată pe o infrastructură pe care o controlezi — fără prețuri per utilizator, fără taxe per factură și fără acces terț la informații financiare sensibile. Un asistent de primă rulare te ghidează prin configurarea bazei de date și crearea contului inițial de administrator, iar serviciul MySQL inclus stochează toate datele tranzacționale în spatele HTTPS gestionat de Traefik de la prima implementare.