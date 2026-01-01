Implementează SolidInvoice cu un singur click.
Aplicație de facturare open-source, bazată pe Symfony, pentru freelanceri și firme mici, pentru a gestiona clienții, ofertele și plățile.
Alege un plan VPS pentru SolidInvoice
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SolidInvoice
SolidInvoice este o aplicație de facturare open-source construită pe framework-ul Symfony, concepută pentru freelanceri, consultanți și afaceri mici care au nevoie de un instrument de facturare curat, concentrat, fără taxe lunare SaaS. Acoperă întregul flux de lucru de la ofertă la încasare: gestionează clienți și contacte, trimite oferte care se transformă în facturi, urmărește plățile și configurează taxe și valute pentru a se potrivi jurisdicției tale.
Găzduirea SolidInvoice pe propriul tău VPS păstrează înregistrările clienților, istoricul facturilor și datele de plată pe o infrastructură pe care o controlezi — fără prețuri per utilizator, fără taxe per factură și fără acces terț la informații financiare sensibile. Un asistent de primă rulare te ghidează prin configurarea bazei de date și crearea contului inițial de administrator, iar serviciul MySQL inclus stochează toate datele tranzacționale în spatele HTTPS gestionat de Traefik de la prima implementare.
Funcționalități cheie ale SolidInvoice
Oferte și facturi
Emite cotații profesionale care se convertesc în facturi cu un singur clic, eliminând introducerea duplicată a datelor în întregul flux de lucru de la vânzări la facturare.
Gestionare clienți
Urmărește clienții, contactele și soldurile de credit într-un director centralizat, cu istoricul facturilor pentru fiecare client și soldurile restante.
Facturi recurente
Programează facturi recurente pentru clienții cu abonament și pentru facturarea abonamentelor, cu generare automată în ciclul pe care îl definești.
Urmărire plăți
Înregistrează plăți parțiale și integrale pentru facturi, cu suport integrat pentru gateway-uri de plată plugin precum Stripe și PayPal.
Multi-monedă și taxă
Facturează clienții internaționali în moneda lor locală și configurează multiple cote de impozitare pentru a gestiona TVA-ul, GST-ul și structurile fiscale regionale.
Construit pe Symfony
Alimentat de framework-ul PHP Symfony matur, oferind o fundație stabilă, extensibilă, cu un istoric de mentenanță pe termen lung.
De ce să rulezi SolidInvoice pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.