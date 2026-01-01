Instalează Glances cu un singur click.
Instrument de monitorizare a sistemului multi-platformă care oferă metrici în timp real pentru CPU, memorie, disc, rețea și containere printr-o interfață web.
Alege un plan VPS pentru Glances
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Glances
Glances este un instrument complet de monitorizare a serverului care combină vizibilitatea top, htop, iotop și df într-o singură interfață web unificată. Oferă metrici în timp real pentru CPU, memorie, swap, I/O disc, rețea, procese și containere Docker în execuție — împreună cu alertare configurabilă atunci când pragurile sunt depășite.
Găzduirea proprie a Glances pe VPS-ul tău îți oferă vizibilitate completă asupra infrastructurii serverului tău, fără a trimite date de performanță către servicii externe de monitorizare. Acest șablon implementează Glances cu acces read-only la socket-ul Docker și namespace-ul PID al gazdei, astfel încât metricile la nivel de container și de sistem sunt complet vizibile din interfața HTTPS securizată.
Funcționalități cheie ale Glances
Metricile sistemului în timp real
Monitorizează CPU-ul, memoria, swap-ul, sarcinile medii, I/O-ul discului și lățimea de bandă a rețelei, totul dintr-un singur panou de bord web.
Monitorizare containere Docker
Utilizarea CPU, memoriei și rețelei per container este vizibilă alături de metricile de sistem la nivel de gazdă într-o singură vizualizare.
Alertare configurabilă
Stabilește praguri pentru utilizarea CPU, memoriei și a discului pentru a declanșa alerte automate înainte ca epuizarea resurselor să cauzeze probleme.
Export de metrici
Exportă date de performanță către InfluxDB, Prometheus și alte baze de date de serii temporale pentru analiza tendințelor pe termen lung.
RESTful API
Un API REST încorporat permite integrări personalizate, interogări scriptate și încorporarea metricilor în alte tablouri de bord.
De ce să rulezi Glances pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare