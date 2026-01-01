Canarytokens este un sistem honeypot open-source care îți permite să creezi capcane invizibile în întreaga ta infrastructură. Generează token-uri de urmărire sub formă de URL-uri, nume DNS, documente, adrese de email, configurații WireGuard și multe altele — apoi încorporează-le în fișiere sensibile, sisteme sau configurații de rețea. În momentul în care un atacator sau un utilizator neautorizat interacționează cu un token, primești o alertă instantanee cu detalii despre acces.

Spre deosebire de detectarea tradițională a intruziunilor, Canarytokens nu necesită agenți, monitorizare a jurnalelor și nicio configurare complexă. Auto-găzduirea îți oferă control total asupra datelor tale de alertare și îți permite să generezi token-uri nelimitate fără restricții de abonament.