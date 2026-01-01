Instalează Canarytokens printr-un singur click.
Sistem de token-uri honeypot open-source care te alertează discret atunci când cineva îți accesează datele, fișierele sau credențialele.
Alege un plan VPS pentru Canarytokens
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Canarytokens
Canarytokens este un sistem honeypot open-source care îți permite să creezi capcane invizibile în întreaga ta infrastructură. Generează token-uri de urmărire sub formă de URL-uri, nume DNS, documente, adrese de email, configurații WireGuard și multe altele — apoi încorporează-le în fișiere sensibile, sisteme sau configurații de rețea. În momentul în care un atacator sau un utilizator neautorizat interacționează cu un token, primești o alertă instantanee cu detalii despre acces.
Spre deosebire de detectarea tradițională a intruziunilor, Canarytokens nu necesită agenți, monitorizare a jurnalelor și nicio configurare complexă. Auto-găzduirea îți oferă control total asupra datelor tale de alertare și îți permite să generezi token-uri nelimitate fără restricții de abonament.
Funcționalități cheie ale Canarytokens
Alerte instantanee de breșă
Primești notificări imediate în momentul în care un token este declanșat, oferindu-ți o avertizare timpurie privind accesul neautorizat sau exfiltrarea datelor.
Zeci de tipuri de tokenuri
Creează honeypot-uri sub formă de URL-uri, înregistrări DNS, documente Word, PDF-uri, chei AWS, adrese de email, configurații WireGuard și multe altele pentru a acoperi fiecare suprafață de atac.
Detecție fără agent
Tokenurile funcționează fără a instala niciun software pe sistemele monitorizate — doar plasează tokenul și așteaptă alerta.
Control autogestionat
Rulează-ți propriul server Canarytokens pentru a păstra toate datele incidentelor private, generează tokenuri nelimitate și personalizează alertele în funcție de nevoile tale.
Istoric bogat de incidente
Fiecare token declanșat capturează adrese IP, agenți utilizator, marcaje temporale și date de geo-localizare pentru investigații criminalistice.
De ce să rulezi Canarytokens pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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