Instalează mStream cu un singur click.
Server de streaming muzical ușor, auto-găzduit, cu un player web curat și aplicații mobile native.
Alege un plan VPS pentru mStream
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu mStream
mStream este un server de redare în flux de muzică ușor, bazat pe Node.js, concentrat pe aducerea colecției tale online cu o configurare minimă. Pune muzica ta în volumul bibliotecii și mStream o scanează, indexează și o servește automat printr-un player web curat și responsiv — plus aplicații native iOS și Android care utilizează același API backend pentru ascultare offline și redare fără întreruperi pe mobil.
Auto-găzduirea mStream pe un VPS îți oferă acces privat, permanent, la biblioteca ta de muzică de pe orice dispozitiv, fără limitele de stocare, limitele de dispozitive sau fluctuația licențelor serviciilor comerciale de redare în flux. Modul public implicit prioritizează utilizabilitatea imediată; conturile per utilizator pot fi adăugate prin interfața de administrare odată ce decizi să expui serverul public.
Funcționalități cheie ale mStream
bibliotecă Drop-and-stream
Adaugă fișiere în folderul de muzică și mStream le preia automat — fără un pas de import manual, fără un scaner de bibliotecă media de configurat mai întâi.
Aplicații mobile native
Aplicațiile oficiale iOS și Android se conectează la serverul tău pentru redare offline, tranziții fără întreruperi și transcodare optimizată pentru rețelele celulare.
Conturi multi-utilizator
Conturile individuale opționale cu control al accesului per bibliotecă permit gospodăriilor să partajeze un singur server fără a fuziona colecțiile de muzică.
Player web adaptiv
Player HTML5 modern care funcționează fără probleme pe browsere desktop și mobile, cu playlisturi, căutare, copertă album și redare aleatorie.
Interfață de administrare pentru optimizare
Interfața de administrare live controlează comutatorul modului public, încărcările, modificările de fișiere și blocarea contului fără a reporni serverul.
De ce să rulezi mStream pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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