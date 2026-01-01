Multica este o platformă open-source de agenți gestionați care îți permite să tratezi agenții AI de codare ca pe niște colegi de echipă, în loc de sesiuni de chat unice. Atribuie sarcini agenților specifici, urmărește-le progresul în timp real și construiește o bibliotecă de abilități reutilizabile care se dezvoltă în timp pe măsură ce echipa ta lucrează împreună. Suportă orice CLI de agent instalat local — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini și alții — printr-un daemon ușor care conectează mașinile tale înapoi la serverul central.

Auto-găzduirea Multica pe VPS-ul tău păstrează fiecare sarcină, modificare de cod și credențial de integrare în propria ta infrastructură, fără taxe per utilizator și fără telemetrie de agent de la terți. PostgreSQL cu pgvector vine preconfigurat, astfel încât platforma este gata de producție de la prima pornire.