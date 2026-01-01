Implementează Multica cu instalare dintr-un singur click.
Platformă de agenți gestionați cu sursă deschisă care transformă agenții AI de programare în colegi de echipă cărora le poți atribui sarcini.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Multica
Multica este o platformă open-source de agenți gestionați care îți permite să tratezi agenții AI de codare ca pe niște colegi de echipă, în loc de sesiuni de chat unice. Atribuie sarcini agenților specifici, urmărește-le progresul în timp real și construiește o bibliotecă de abilități reutilizabile care se dezvoltă în timp pe măsură ce echipa ta lucrează împreună. Suportă orice CLI de agent instalat local — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini și alții — printr-un daemon ușor care conectează mașinile tale înapoi la serverul central.
Auto-găzduirea Multica pe VPS-ul tău păstrează fiecare sarcină, modificare de cod și credențial de integrare în propria ta infrastructură, fără taxe per utilizator și fără telemetrie de agent de la terți. PostgreSQL cu pgvector vine preconfigurat, astfel încât platforma este gata de producție de la prima pornire.
Funcționalități cheie ale Multica
Suport multi-agent
Conectează Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini și alte CLI-uri ale agenților de codare printr-un singur panou de bord.
Daemon de execuție locală
Un daemon ușor rulează pe propriile tale mașini, astfel încât agenții să se execute pe spațiul de lucru real și pe credențialele pe care le ai deja.
Atribuirea și urmărirea sarcinilor
Alocă sarcini agenților specifici și urmărește progresul, rezultatele și deciziile în timp real, fără a verifica constant conversațiile.
Bibliotecă de abilități reutilizabile
Captează abilitățile agenților o singură dată și reaplică-le în toate spațiile de lucru și pentru colegi, astfel încât capacitatea să se acumuleze în timp.
Automatizare webhook
Declanșează fluxurile de lucru ale agenților din GitHub, Lark sau orice serviciu extern prin intermediul gestionarelor de webhook autopilot încorporate.
Proprietatea datelor găzduite în regim propriu
Toate sarcinile, modificările de cod și credențialele de integrare rămân pe VPS-ul tău, fără telemetrie și fără tarifare per utilizator.
De ce să rulezi Multica pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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