NextChat (fostul ChatGPT-Next-Web) este o interfață de chat open-source cu peste 88.000 de stele pe GitHub — cel mai popular client de chat AI auto-găzduit disponibil. Se conectează la OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek și la zeci de alți furnizori, permițându-ți să conversezi cu orice LLM printr-o interfață de utilizator (UI) consistentă, fără a schimba între panouri de bord sau a plăti pentru un serviciu wrapper terț.

Auto-găzduirea NextChat îți păstrează cheile API și istoricul conversațiilor private. Accesul poate fi blocat cu un cod de parolă, iar toate datele de chat sunt stocate în browserul utilizatorului — nu există o bază de date de gestionat și nicio reținere a datelor pe partea de server.