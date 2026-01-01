Implementează NextChat cu instalare dintr-un singur click.
Interfață de chat AI auto-găzduită care acceptă OpenAI, Claude, Gemini și peste 20 de furnizori printr-o singură interfață elegantă.
Alege un plan VPS pentru NextChat
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu NextChat
NextChat (fostul ChatGPT-Next-Web) este o interfață de chat open-source cu peste 88.000 de stele pe GitHub — cel mai popular client de chat AI auto-găzduit disponibil. Se conectează la OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek și la zeci de alți furnizori, permițându-ți să conversezi cu orice LLM printr-o interfață de utilizator (UI) consistentă, fără a schimba între panouri de bord sau a plăti pentru un serviciu wrapper terț.
Auto-găzduirea NextChat îți păstrează cheile API și istoricul conversațiilor private. Accesul poate fi blocat cu un cod de parolă, iar toate datele de chat sunt stocate în browserul utilizatorului — nu există o bază de date de gestionat și nicio reținere a datelor pe partea de server.
Funcționalități cheie ale NextChat
Suport multi-furnizor
Conectează-te la OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI și la peste 20 de alți furnizori dintr-o singură interfață de utilizator, fără a schimba instrumentele.
Bibliotecă de prompturi încorporată
Sute de prompturi de sistem predefinite pentru scriere, codare, analiză și traducere — sau creează și salvează-ți propriile șabloane personalizate.
Protecția codului de acces
Restricționează cine poate utiliza instanța ta cu un cod de parolă, prevenind utilizarea neautorizată a cheilor tale API atunci când este implementată public.
Fără bază de date
Toate conversațiile sunt stocate în browserul utilizatorului — serverul rămâne fără stare, făcând implementarea și mentenanța minime.
Markdown și redare code
Răspunsurile sunt redate cu suport complet Markdown, inclusiv blocuri de cod cu evidențiere a sintaxei, tabele, matematică LaTeX și HTML inline.
Suport plugin MCP
Activează Model Context Protocol (MCP) pentru a extinde asistentul cu instrumente externe, acces la fișiere și integrări personalizate.
De ce să rulezi NextChat pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.