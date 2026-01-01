ShinyProxy este serverul open-source construit de Open Analytics pentru găzduirea aplicațiilor interactive de date scrise în R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio și multe alte framework-uri. Lansează fiecare sesiune de utilizator într-un container Docker izolat, apoi redirecționează traficul HTTP și WebSocket înapoi către browser, astfel încât fiecare vizitator să obțină un mediu curat fără a polua starea partajată.

Găzduirea proprie a ShinyProxy pe propriul tău VPS menține modelele, seturile de date și panourile de bord proprietare în interiorul perimetrului tău, oferind în același timp echipelor funcționalități enterprise — autentificare, control al accesului bazat pe grupuri, înregistrarea utilizării — fără licențiere per utilizator sau vendor lock-in.