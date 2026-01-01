Instalează ShinyProxy cu un singur click.
Server open-source pentru implementarea aplicațiilor Shiny, Dash, Streamlit și a altor aplicații de date, cu autentificare încorporată.
Alege un plan VPS pentru ShinyProxy
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ShinyProxy
ShinyProxy este serverul open-source construit de Open Analytics pentru găzduirea aplicațiilor interactive de date scrise în R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio și multe alte framework-uri. Lansează fiecare sesiune de utilizator într-un container Docker izolat, apoi redirecționează traficul HTTP și WebSocket înapoi către browser, astfel încât fiecare vizitator să obțină un mediu curat fără a polua starea partajată.
Găzduirea proprie a ShinyProxy pe propriul tău VPS menține modelele, seturile de date și panourile de bord proprietare în interiorul perimetrului tău, oferind în același timp echipelor funcționalități enterprise — autentificare, control al accesului bazat pe grupuri, înregistrarea utilizării — fără licențiere per utilizator sau vendor lock-in.
Funcționalități cheie ale ShinyProxy
Containere per utilizator
Fiecare sesiune generează propriul container Docker, astfel încât utilizatorii să nu partajeze niciodată starea, sesiunile sau resursele de calcul.
Suport multi-framework
Găzduiește R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode și orice altă aplicație web ambalată ca un container.
Autentificare conectabilă
Integrează LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak sau autentificări sociale pentru a restricționa accesul la aplicații pe baza grupurilor.
Statistici de utilizare
Jurnalizarea evenimentelor integrată urmărește lansările aplicațiilor, duratele și sesiunile active pentru planificarea capacității și auditare.
Streaming WebSocket
Proxying-ul nativ WebSocket și HTTP/2 menține aplicațiile interactive Shiny și Dash receptive sub sarcină.
Panou de bord administrator
Vizualizarea live de administrare afișează containerele în execuție, permite operatorilor să inspecteze activitatea și oprește sesiunile la cerere.
De ce să rulezi ShinyProxy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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