Apache Zeppelin este un notebook web open-source construit pentru analize de date interactive, la scară largă, pe motoare precum Apache Spark, Flink și Hive. Spre deosebire de notebook-urile cu o singură limbă, Zeppelin utilizează o arhitectură de interpretor modulară care permite unei singure note să combine paragrafe Scala, SQL, Python, R și shell pe date partajate, cu rezultate transmise între limbaje printr-un format de tabel încorporat.

Găzduirea proprie a Zeppelin pe un VPS păstrează notebook-urile, conexiunile la seturile de date și credențialele interpretorului în propriul tău mediu, elimină prețurile per utilizator ale serviciilor de notebook-uri gestionate și îți oferă control complet asupra configurației Spark, memoriei JVM și gestionării dependențelor.