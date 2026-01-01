Implementează Apache Zeppelin cu instalare dintr-un singur click.
Notebook web pentru analiză interactivă de date cu Spark, SQL, Scala, Python și R într-un spațiu de lucru colaborativ.
Alege un plan VPS pentru Apache Zeppelin
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache Zeppelin
Apache Zeppelin este un notebook web open-source construit pentru analize de date interactive, la scară largă, pe motoare precum Apache Spark, Flink și Hive. Spre deosebire de notebook-urile cu o singură limbă, Zeppelin utilizează o arhitectură de interpretor modulară care permite unei singure note să combine paragrafe Scala, SQL, Python, R și shell pe date partajate, cu rezultate transmise între limbaje printr-un format de tabel încorporat.
Găzduirea proprie a Zeppelin pe un VPS păstrează notebook-urile, conexiunile la seturile de date și credențialele interpretorului în propriul tău mediu, elimină prețurile per utilizator ale serviciilor de notebook-uri gestionate și îți oferă control complet asupra configurației Spark, memoriei JVM și gestionării dependențelor.
Funcționalități cheie ale Apache Zeppelin
Paragrafe multilingve
Combină Scala, SQL, Python, R, Markdown și shell într-o singură notă folosind interpretoare Zeppelin, cu rezultate partajate între limbaje.
Integrare nativă Spark
Conectează-te direct la Apache Spark pentru procesarea distribuită a datelor, învățare automată și sarcini de lucru de streaming, fără configurare manuală.
Vizualizări integrate
Transformă orice rezultat SQL sau DataFrame în diagrame cu bare, linii, plăcintă, scatter sau pivot, fără niciun cod de plotare și cu intrări dinamice de formular.
Ecosistemul interpretului
Interoghează baze de date JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch și multe alte sisteme prin interpretoare conectabile configurate per notă.
Caiete colaborative
Partajează notițe live prin URL, încorporează-le în panouri de bord și programează-le cu cron runner-ul încorporat pentru raportare automată.
De ce să rulezi Apache Zeppelin pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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