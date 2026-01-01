Instalează Mayan EDMS cu un singur click.
Management de documente de întreprindere open-source cu OCR, căutare full-text, fluxuri de lucru, permisiuni bazate pe roluri și controlul versiunilor.
Alege un plan VPS pentru Mayan EDMS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mayan EDMS
Mayan EDMS este un sistem de management al documentelor de nivel enterprise, gratuit și open-source, care captează, stochează, organizează și recuperează documentele organizației tale printr-o interfață web curată. Construit pe Django și utilizat în organizații din domeniul sănătății, juridic, guvernamental și financiar din întreaga lume, Mayan oferă OCR, căutare full-text, fluxuri de lucru automate, control de acces bazat pe roluri cu granularitate fină, istoric al versiunilor și dulapuri bazate pe metadate — funcționalități găsite de obicei în produsele DMS comerciale care costă mii de dolari per utilizator.
Auto-găzduirea Mayan EDMS pe VPS-ul tău menține fiecare document, jurnal de audit și flux de lucru în infrastructura ta, în loc să treacă printr-un SaaS terț. Documentele sunt stocate criptate în repaus, iar sistemul bogat de permisiuni îți permite să separi vizibilitatea între departamente, clienți sau domenii de conformitate.
Funcționalități cheie ale Mayan EDMS
OCR și căutare full-text
OCR-ul încorporat extrage textul din PDF-uri și imagini scanate, indexând fiecare cuvânt pentru o căutare instantanee în text integral în întreaga bibliotecă de documente.
Fluxuri de lucru automatizate
Definește fluxuri de lucru de aprobare în mai multe etape cu rutare condiționată, revizuire paralelă și acțiuni declanșate la tranzițiile stării documentului.
Permisiuni bazate pe roluri
Controlul granular al accesului la nivel de document, cabinet și tip de metadate îți permite să separi vizibilitatea pe departament, client sau domeniu de conformitate.
Arhive și metadate
Organizează documente în sertare ierarhice cu câmpuri de metadate personalizate, reguli inteligente de clasificare și filtrare bazată pe etichete pentru recuperare rapidă.
Istoricul versiunilor și jurnalul de audit
Fiecare încărcare, editare, comentariu și vizualizare este versionată și auditată, oferind un lanț complet de custodie pentru conformitate și cerințe de reglementare.
REST API și integrări
Sistemul cuprinzător REST API și de webhook-uri facilitează integrarea Mayan cu CRM-urile, ERP-urile și platformele de semnătură electronică existente.
De ce să rulezi Mayan EDMS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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