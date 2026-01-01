Implementează LubeLogger prin instalare cu un singur click.
Instrumentul suprem auto-găzduit pentru întreținerea vehiculelor și urmărirea combustibilului, pentru a-ți menține flota în stare optimă.
Alege un plan VPS pentru LubeLogger
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LubeLogger
LubeLogger este o platformă de management dedicată pasionaților de mașini, proprietarilor de flote și oricui dorește să monitorizeze meticulos starea de sănătate a vehiculului său. Auto-găzduind LubeLogger, creezi o înregistrare privată, permanentă a fiecărui schimb de ulei, reparații și alimentare cu combustibil pentru fiecare vehicul pe care îl deții — fără acces terță parte și fără taxe de abonament.
Spre deosebire de foile de calcul generice sau aplicațiile mobile cu reclame, LubeLogger oferă o interfață specializată, concepută pentru nuanțele întreținerii auto, cu memento-uri bazate pe kilometraj, analize ale consumului de combustibil și stocare a chitanțelor, menținând întreaga ta flotă organizată într-un singur loc.
Funcționalități cheie ale LubeLogger
Urmărirea istoricului serviciilor
Menține o evidență detaliată a fiecărei sarcini de reparație și întreținere efectuate la vehiculele tale, cu date, costuri și note.
Statistici privind economia de combustibil
Urmărește-ți consumul de combustibil și costurile în timp cu calcule automate ale MPG și diagrame de cheltuieli.
Stocare documente
Încarcă și stochează copii digitale ale chitanțelor, documentelor de înregistrare și ale cardurilor de asigurare pentru acces instantaneu.
Mementouri inteligente
Primește alerte pentru viitoarele schimburi de ulei, rotații ale anvelopelor și inspecții, în funcție de kilometrajul sau programul vehiculului tău.
De ce să rulezi LubeLogger pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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