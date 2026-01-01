Implementează Apache Kvrocks cu instalare printr-un singur click.
Bază de date cheie-valoare cu protocol Redis, bazată pe disc, care stochează mult mai multe date per gigabyte de RAM decât Redis în memorie.
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Ce poți crea cu Apache Kvrocks
Apache Kvrocks este o bază de date distribuită NoSQL cheie-valoare care utilizează protocolul Redis RESP, dar persistă datele pe disc prin RocksDB în loc să păstreze întregul set de date în memorie. Rezultatul este o țintă directă pentru orice client Redis care gestionează seturi de date semnificativ mai mari pe același hardware, ideal pentru sarcinile de lucru unde Redis în memorie devine prea costisitor.
Kvrocks suportă toate tipurile majore de date Redis, spații de nume cu token-uri per-chiriaș, replicare asincronă a jurnalului binar, Redis Sentinel pentru failover și un mod cluster gestionat centralizat. Auto-găzduirea Kvrocks pe un VPS oferă aplicațiilor un stoc persistent compatibil Redis, cu control deplin asupra optimizării RocksDB, compresiei și structurii de stocare, fără prețurile serviciilor administrate.
Funcționalități cheie ale Apache Kvrocks
Compatibil cu Protocolul Redis
Funcționează cu fiecare bibliotecă client Redis prin utilizarea protocolului standard RESP pe portul 6666 — șiruri de caractere, hash-uri, liste, seturi, seturi sortate, stream-uri și bitmap-uri se comportă toate ca Redis.
Stocare pe disc
Motorul RocksDB stochează persistent setul complet de date pe disc, astfel încât capacitatea se scalează cu stocarea în loc de RAM, deținând adesea de zeci de ori mai multe date per VPS decât Redis.
Spații de nume cu token-uri
Suportul pentru spații de nume multi-tenant atribuie un token separat fiecărei baze de date logice, astfel încât o singură instanță Kvrocks să poată fi partajată în siguranță între aplicații.
Replicare asincronă
Replicarea binlog în stil MySQL transmite scrierile către replici pentru scalarea citirilor, backup și recuperare în caz de dezastru, fără a perturba instanța primară.
Cluster și Sentinel
Modul nativ de cluster Redis și compatibilitatea Redis Sentinel permit sharding-ul orizontal și failover-ul automat utilizând instrumentele Redis existente.
De ce să rulezi Apache Kvrocks pe Hostinger
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Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
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