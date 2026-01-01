Apache Kvrocks este o bază de date distribuită NoSQL cheie-valoare care utilizează protocolul Redis RESP, dar persistă datele pe disc prin RocksDB în loc să păstreze întregul set de date în memorie. Rezultatul este o țintă directă pentru orice client Redis care gestionează seturi de date semnificativ mai mari pe același hardware, ideal pentru sarcinile de lucru unde Redis în memorie devine prea costisitor.

Kvrocks suportă toate tipurile majore de date Redis, spații de nume cu token-uri per-chiriaș, replicare asincronă a jurnalului binar, Redis Sentinel pentru failover și un mod cluster gestionat centralizat. Auto-găzduirea Kvrocks pe un VPS oferă aplicațiilor un stoc persistent compatibil Redis, cu control deplin asupra optimizării RocksDB, compresiei și structurii de stocare, fără prețurile serviciilor administrate.