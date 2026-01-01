Instalează Parseable cu un singur click.
Un data lake de observabilitate de înaltă performanță pentru jurnale, metrici și urmăriri, construit în Rust peste Apache Parquet.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Parseable
Parseable este un data lake de observabilitate open-source, construit special pentru log-uri, metrici și urme. Scris în Rust și stocând date în Apache Parquet, acesta ingerează telemetrie de volum mare la o fracțiune din costul stivelor tradiționale de logging, menținând în același timp performanța rapidă a interogărilor prin caching inteligent și stocare columnar.
Auto-găzduirea Parseable pe un VPS îți oferă un backend complet de observabilitate sub propriul control: un API de ingestie HTTP compatibil cu OpenTelemetry, un motor de interogare încorporat cu suport SQL, dashboard-uri, alerte și acces bazat pe roluri — toate acestea fără taxe de ingestie per GB, blocare de furnizor (vendor lock-in) sau trimiterea datelor sensibile de log către furnizori SaaS terți.
Funcționalități cheie ale Parseable
Stocare nativă Parquet
Stochează evenimentele ingerate ca fișiere Apache Parquet coloane pentru interogări analitice rapide și o compresie dramatică în comparație cu JSON-ul brut.
Gata pentru OpenTelemetry
Acceptă jurnale, metrici și urme prin protocolul OpenTelemetry, astfel încât colectorii și SDK-urile existente să poată transmite date fără modificări de cod.
Motor de interogare SQL
Interoghează telemetria cu SQL ANSI familiar, pe orice interval de timp, cu răspuns în sub-secunde pe câmpuri indexate și scanări partiționate.
Tablouri de bord încorporate
Construiește tablouri de bord interactive și interogări salvate direct în Parseable, fără a integra un instrument de vizualizare separat.
Alerte și RBAC
Definește alerte bazate pe praguri pe fluxuri de log-uri și acordă acces specific echipelor prin controlul accesului bazat pe roluri pe fluxuri și chiriași.
Retenție rentabilă
Cache-ul inteligent și stocarea pe niveluri mențin datele recente disponibile rapid pentru interogări, în timp ce partițiile mai vechi rămân comprimate pe disc pentru o păstrare pe termen lung.
De ce să rulezi Parseable pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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