Implementează Browserless printr-o instalare cu un singur click.
Headless Chrome ca serviciu cu un API REST și WebSocket pentru web scraping, generare PDF și testare automată.
Alege un plan VPS pentru Browserless
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Browserless
Browserless transformă Chrome headless într-un serviciu accesibil prin rețea, eliminând complexitatea gestionării proceselor browserului, a scurgerilor de memorie și a conflictelor de dependență în cadrul propriilor aplicații. Dezvoltatorii se conectează printr-un API REST sau WebSocket folosind Puppeteer, Playwright sau Selenium — Browserless gestionează automat ciclul de viață al sesiunilor, curățarea resurselor și execuția concurentă.
Găzduirea proprie pe un VPS îți oferă control complet asupra configurării browserului, a agenților utilizator și a setărilor de proxy, eliminând în același timp taxele per-cerere percepute de serviciile de automatizare a browserului în cloud. Logica sensibilă de scraping și datele extrase rămân în cadrul propriei infrastructuri, și poți ajusta limitele de concurență pentru a se potrivi cu resursele disponibile.
Funcționalități cheie ale Browserless
REST și API WebSocket
Controlează Chrome programatic prin HTTP sau WebSocket, compatibil cu Puppeteer, Playwright și Selenium fără a-ți schimba codul existent.
Generare PDF și captură de ecran
Redați orice URL sau HTML într-un PDF sau o captură de ecran perfectă la nivel de pixel, cu opțiuni flexibile de vizualizare, dimensiune a paginii și țintire a elementelor.
Administrarea sesiunilor simultane
Browserless pune în coadă și gestionează sesiuni de browser paralele multiple, eliberând automat resursele, astfel încât gazda ta să nu rămână niciodată fără memorie.
Autentificare bazată pe Token
Un token API pregenerat restricționează accesul la serviciul tău de browser, prevenind utilizarea neautorizată a resurselor tale de calcul.
Scraping cu redare JavaScript
Execută JavaScript complet pe partea de client pe paginile țintă, făcând posibilă extragerea datelor din SPA-uri și din conținutul încărcat dinamic pe care scraperele statice nu le pot accesa.
De ce să rulezi Browserless pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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