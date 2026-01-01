Browserless transformă Chrome headless într-un serviciu accesibil prin rețea, eliminând complexitatea gestionării proceselor browserului, a scurgerilor de memorie și a conflictelor de dependență în cadrul propriilor aplicații. Dezvoltatorii se conectează printr-un API REST sau WebSocket folosind Puppeteer, Playwright sau Selenium — Browserless gestionează automat ciclul de viață al sesiunilor, curățarea resurselor și execuția concurentă.

Găzduirea proprie pe un VPS îți oferă control complet asupra configurării browserului, a agenților utilizator și a setărilor de proxy, eliminând în același timp taxele per-cerere percepute de serviciile de automatizare a browserului în cloud. Logica sensibilă de scraping și datele extrase rămân în cadrul propriei infrastructuri, și poți ajusta limitele de concurență pentru a se potrivi cu resursele disponibile.