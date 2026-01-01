Implementează OmniRoute printr-o instalare cu un singur click.
Gateway AI auto-găzduit care rutează orice LLM printr-un singur punct final compatibil OpenAI, cu fallback inteligent și compresie de token-uri.
Alege un plan VPS pentru OmniRoute
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OmniRoute
OmniRoute este o poartă de acces AI auto-găzduită care unifică peste 230 de furnizori de modele în spatele unui singur endpoint compatibil cu OpenAI. Îndreaptă Claude Code, Codex, Cursor, Cline sau Copilot către o singură adresă URL și OmniRoute rutează fiecare cerere către cel mai bun model disponibil — inclusiv zeci de niveluri gratuite Claude, GPT și Gemini — cu revenire automată atunci când un furnizor eșuează sau atinge o limită.
Compresia sa RTK și Caveman stratificată reduce 15–95% din tokenuri înainte ca cererile să părăsească serverul tău, reducând costurile și latența, în timp ce API-urile MCP, A2A și multimodale mențin fluxurile de lucru avansate funcționale. Rularea OmniRoute pe propriul tău VPS înseamnă că cheile tale API, regulile de rutare și datele de utilizare rămân sub controlul tău în loc de un proxy găzduit.
Funcționalități cheie ale OmniRoute
Un endpoint unificat
Expune o singură API compatibilă cu OpenAI și conectează Claude Code, Codex, Cursor, Cline sau Copilot fără configurare individuală pentru fiecare instrument.
231+ furnizori
Redirecționează cererile către peste 231 de furnizori de modele, inclusiv peste 50 de niveluri gratuite Claude, GPT și Gemini.
Revenire automată inteligentă
Se reîncearcă automat la un alt furnizor atunci când unul eșuează, atinge limitele de rată sau returnează o eroare, menținând agenții tăi în funcțiune.
Compresia tokenului
Compresia stratificată RTK și Caveman reduce 15-95% din tokenuri pe cerere pentru a reduce costul și a accelera răspunsurile.
MCP și multimodal
API-urile MCP, A2A și multimodale încorporate îți permit să integrezi OmniRoute în instrumentele agenților și în fluxurile de lucru pentru imagini sau audio.
De ce să rulezi OmniRoute pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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