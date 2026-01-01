OmniRoute este o poartă de acces AI auto-găzduită care unifică peste 230 de furnizori de modele în spatele unui singur endpoint compatibil cu OpenAI. Îndreaptă Claude Code, Codex, Cursor, Cline sau Copilot către o singură adresă URL și OmniRoute rutează fiecare cerere către cel mai bun model disponibil — inclusiv zeci de niveluri gratuite Claude, GPT și Gemini — cu revenire automată atunci când un furnizor eșuează sau atinge o limită.

Compresia sa RTK și Caveman stratificată reduce 15–95% din tokenuri înainte ca cererile să părăsească serverul tău, reducând costurile și latența, în timp ce API-urile MCP, A2A și multimodale mențin fluxurile de lucru avansate funcționale. Rularea OmniRoute pe propriul tău VPS înseamnă că cheile tale API, regulile de rutare și datele de utilizare rămân sub controlul tău în loc de un proxy găzduit.