Implementează ByteStash cu o instalare cu un singur click.
Manager de fragmente de cod auto-găzduit cu evidențiere sintactică, căutare full-text și SSO opțional pentru dezvoltatori și echipe.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ByteStash
ByteStash este o aplicație web cu auto-găzduire pentru stocarea, organizarea și partajarea fragmentelor de cod într-o singură bibliotecă căutabilă. Suportă zeci de limbaje de programare cu evidențiere sintactică completă, îți permite să filtrezi după limbaj sau cuvânt cheie, să fixezi favoritele pentru acces rapid și să partajezi fragmentele public fără a necesita conturi de la destinatari.
Spre deosebire de instrumentele de fragmente bazate pe cloud, ByteStash rulează în întregime pe propria ta infrastructură cu o bază de date SQLite ușoară — nu sunt necesare servicii externe. Include un API REST complet cu documentație Swagger și integrare opțională OpenID Connect, făcându-l la fel de potrivit pentru dezvoltatorii individuali și echipele care utilizează gestionarea centralizată a identității.
Funcționalități cheie ale ByteStash
Evidențiere sintactică
Suportă zeci de limbaje de programare, astfel încât fiecare fragment este redat cu o colorare a sintaxei precisă și lizibilă.
Căutare text integral
Caută și filtrează întreaga ta bibliotecă de fragmente după limbă, cuvânt cheie sau etichetă pentru a găsi exact ce ai nevoie în câteva secunde.
Partajare publică
Partajează fragmente individuale sau colecții prin linkuri publice — destinatarii nu au nevoie de un cont pentru a le vizualiza.
Acces REST API
API CRUD complet cu documentație Swagger încorporată îți permite să integrezi recuperarea fragmentelor în scripturi, editoare sau pipeline-uri CI.
Integrare SSO
Conectează orice furnizor OpenID Connect pentru a activa autentificarea unică pentru echipele care utilizează deja gestionarea centralizată a identității.
De ce să rulezi ByteStash pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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