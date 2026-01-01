ByteStash este o aplicație web cu auto-găzduire pentru stocarea, organizarea și partajarea fragmentelor de cod într-o singură bibliotecă căutabilă. Suportă zeci de limbaje de programare cu evidențiere sintactică completă, îți permite să filtrezi după limbaj sau cuvânt cheie, să fixezi favoritele pentru acces rapid și să partajezi fragmentele public fără a necesita conturi de la destinatari.

Spre deosebire de instrumentele de fragmente bazate pe cloud, ByteStash rulează în întregime pe propria ta infrastructură cu o bază de date SQLite ușoară — nu sunt necesare servicii externe. Include un API REST complet cu documentație Swagger și integrare opțională OpenID Connect, făcându-l la fel de potrivit pentru dezvoltatorii individuali și echipele care utilizează gestionarea centralizată a identității.