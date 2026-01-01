DumbDo este o aplicație de liste de sarcini deliberat de simplă de la DumbWare.io, construită pe filozofia că majoritatea nevoilor de urmărire a sarcinilor nu necesită o bază de date, un sistem de conturi sau un abonament cloud. Sarcinile sunt stocate într-un singur fișier JSON, făcând ca backup-urile să fie o simplă copiere a unui fișier și migrațiile banale.

Interfața răspunde curat pe orice dimensiune de ecran și comută automat între modul întunecat și cel luminos. Protecția PIN opțională (4-10 cifre) securizează accesul pe serverele partajate. Suportul pentru aplicații web progresive (PWA) înseamnă că poți instala DumbDo pe un telefon sau desktop și îl poți utiliza offline. Auto-găzduirea pe un VPS îți menține datele sarcinilor private, disponibile de pe fiecare dispozitiv și fără modificări ale serviciilor terților.