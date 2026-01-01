Implementează DumbDo cu un singur click.
Listă de sarcini minimalistă, auto-găzduită, cu stocare bazată pe fișiere, mod întunecat, suport PWA și protecție opțională prin PIN — nu este necesară o bază de date.
Alege un plan VPS pentru DumbDo
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu DumbDo
DumbDo este o aplicație de liste de sarcini deliberat de simplă de la DumbWare.io, construită pe filozofia că majoritatea nevoilor de urmărire a sarcinilor nu necesită o bază de date, un sistem de conturi sau un abonament cloud. Sarcinile sunt stocate într-un singur fișier JSON, făcând ca backup-urile să fie o simplă copiere a unui fișier și migrațiile banale.
Interfața răspunde curat pe orice dimensiune de ecran și comută automat între modul întunecat și cel luminos. Protecția PIN opțională (4-10 cifre) securizează accesul pe serverele partajate. Suportul pentru aplicații web progresive (PWA) înseamnă că poți instala DumbDo pe un telefon sau desktop și îl poți utiliza offline. Auto-găzduirea pe un VPS îți menține datele sarcinilor private, disponibile de pe fiecare dispozitiv și fără modificări ale serviciilor terților.
Funcționalități cheie ale DumbDo
Fără bază de date
Stochează toate sarcinile într-un singur fișier JSON — nu e nimic de provizionat, migrat sau de întreținut în afara containerului în sine.
Mod întunecat și luminos
Urmează automat preferința schemei de culori a sistemului pentru o vizualizare confortabilă în orice mediu sau moment al zilei.
Aplicație web progresivă
Instalează DumbDo pe orice dispozitiv pentru acces de pe ecranul principal și utilizare offline, fără a vizita browserul de fiecare dată.
Protecție PIN opțională
Setează un PIN din 4-10 cifre pentru a restricționa accesul pe serverele partajate, menținând în același timp interfața rapid accesibilă pentru utilizatorii autorizați.
Titlu site personalizabil
Redenumește instanța aplicației pentru a se potrivi brandingului personal sau pentru a distinge între mai multe implementări pe același VPS.
De ce să rulezi DumbDo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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