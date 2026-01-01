Implementează JobOps prin instalare cu un singur click.
Un flux de căutare a locurilor de muncă auto-găzduit care caută pe platforme, personalizează CV-uri, evaluează potrivirea și urmărește fiecare candidatură dintr-un singur panou de bord.
Alege un plan VPS pentru JobOps
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu JobOps
JobOps aplică principii DevOps căutării de locuri de muncă. Caută pe LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna și pe alte peste 10 platforme de locuri de muncă dintr-un singur ecran, evaluează fiecare rezultat în funcție de profilul tău, generează un CV personalizat pentru rol și urmărește fiecare aplicație într-un singur loc. Nu aplică automat în mod deliberat — recrutorii pot detecta aplicațiile automate, așa că JobOps îți oferă viteza fără a sacrifica calitatea.
Auto-găzduirea pe propriul tău VPS îți menține CV-ul, istoricul căutărilor, token-urile de urmărire Gmail și cheile furnizorului AI sub controlul tău deplin, în loc să fie într-un SaaS terț. Pipeline-ul stochează toate datele local în SQLite, alături de PDF-urile generate, astfel încât înregistrarea completă a fiecărei căutări și aplicații rămâne pe infrastructura pe care o deții.
Funcționalități cheie ale JobOps
Căutare multi-panou
Extrage date de la peste 10 platforme de locuri de muncă, inclusiv LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe și Seek, dintr-o singură interfață de căutare.
AI scor de potrivire
Clasează fiecare job de la 0 la 100 în funcție de profilul tău, astfel încât să te concentrezi doar pe rolurile la care merită să aplici, în loc să triezi manual sute de oferte.
Generare CV personalizat
Rescrie-ți CV-ul pentru fiecare rol automat, exportă în format PDF impecabil local sau printr-o integrare Reactive Resume.
Căsuță de intrare Gmail cu urmărire
Conectează Gmail și detectează automat invitațiile la interviu, ofertele și refuzurile pentru a actualiza starea aplicației fără foi de calcul.
Adu-ți propriul AI
Conectează OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex sau orice endpoint compatibil cu OpenAI, cum ar fi Ollama sau LM Studio.
Verificări de sponsorizare Visa
Verifică statutul de sponsorizare a vizei pentru Marea Britanie în anunțuri și afișează doar rolurile care corespund cerințelor tale de autorizare a muncii.
De ce să rulezi JobOps pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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