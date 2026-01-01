Implementează PeerTube cu instalare printr-un singur click.
Platformă video federată peer-to-peer pentru publicarea și partajarea videoclipurilor fără a depinde de YouTube sau de infrastructura centrală.
Alege un plan VPS pentru PeerTube
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PeerTube
PeerTube este o platformă de găzduire video gratuită, open-source, federată, construită ca o alternativă suverană la YouTube și Vimeo. Fiecare instanță PeerTube este independentă, dar interconectată prin protocolul ActivityPub, astfel încât spectatorii tăi pot urmări canale de pe orice alt server PeerTube, în timp ce fiecare videoclip, comentariu și abonament se află pe infrastructura pe care o controlezi.
Streamingul peer-to-peer WebRTC permite spectatorilor să partajeze lățimea de bandă între ei, astfel încât un singur videoclip popular să nu-ți blocheze serverul în timpul vârfurilor de trafic. Pachetul PostgreSQL, Redis și pipeline-ul de transcodare rulează în întregime pe VPS-ul tău, oferind creatorilor și comunităților proprietatea deplină asupra conținutului, publicului și politicilor lor de moderare — fără feed algoritmic, fără demonetizare, fără intermediari publicitari.
Funcționalități cheie ale PeerTube
Federat prin ActivityPub
Spectatorii de pe orice instanță PeerTube, Mastodon sau altă instanță ActivityPub îți pot urmări canalul, pot comenta și distribui videoclipuri în întregul Fediverse.
Streaming peer-to-peer
WebRTC bazat pe browser reduce lățimea de bandă a serverului, permițând spectatorilor să partajeze fragmente video, astfel încât o încărcare virală să nu-ți blocheze VPS-ul.
Transcodare integrată
Transcodarea automată generează mai multe niveluri de calitate pentru fiecare încărcare — de la 240p la 4K — fără servicii externe de transcodare.
Streaming live și RTMP
Transmite live de la OBS sau orice encoder compatibil RTMP direct pe canalul tău PeerTube cu înregistrare și reluări.
Gestionarea canalelor și a playlisturilor
Organizează videoclipuri în canale, liste de redare și serii cu miniaturi personalizate, descrieri și permisiuni pentru colaboratori.
API deschis și încorporări
Încorporează videoclipuri oriunde cu un iframe pe o singură linie și integrează cu instrumente externe printr-un API REST complet documentat.
De ce să rulezi PeerTube pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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