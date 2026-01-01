PeerTube este o platformă de găzduire video gratuită, open-source, federată, construită ca o alternativă suverană la YouTube și Vimeo. Fiecare instanță PeerTube este independentă, dar interconectată prin protocolul ActivityPub, astfel încât spectatorii tăi pot urmări canale de pe orice alt server PeerTube, în timp ce fiecare videoclip, comentariu și abonament se află pe infrastructura pe care o controlezi.

Streamingul peer-to-peer WebRTC permite spectatorilor să partajeze lățimea de bandă între ei, astfel încât un singur videoclip popular să nu-ți blocheze serverul în timpul vârfurilor de trafic. Pachetul PostgreSQL, Redis și pipeline-ul de transcodare rulează în întregime pe VPS-ul tău, oferind creatorilor și comunităților proprietatea deplină asupra conținutului, publicului și politicilor lor de moderare — fără feed algoritmic, fără demonetizare, fără intermediari publicitari.