Steel Browser este un sandbox de browser open-source construit pentru agenți AI și fluxuri de lucru de automatizare. Acesta încapsulează o instanță Chrome gestionată în spatele unui API REST și WebSocket, expunând întregul Protocol Chrome DevTools, astfel încât agenții să poată naviga pe pagini, completa formulare, captura capturi de ecran și extrage date structurate fără a jongla cu codul standard (boilerplate) Puppeteer sau Selenium.

Auto-găzduirea Steel păstrează fiecare sesiune de navigare, stocare de cookie-uri și sarcina utilă extrasă pe propria ta infrastructură, în loc de un cloud de browser terț. Eviti prețurile per sesiune, îți menții controlul asupra proxy-urilor și setărilor anti-detecție și poți conecta orice framework de agenți AI — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK sau cod personalizat — la același backend.