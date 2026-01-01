Implementează Steel Browser cu instalare cu un singur click.
API de browser open-source care oferă agenților AI control complet al unei instanțe Chrome reale pentru automatizarea web și extragerea datelor.
Alege un plan VPS pentru Steel Browser
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Steel Browser
Steel Browser este un sandbox de browser open-source construit pentru agenți AI și fluxuri de lucru de automatizare. Acesta încapsulează o instanță Chrome gestionată în spatele unui API REST și WebSocket, expunând întregul Protocol Chrome DevTools, astfel încât agenții să poată naviga pe pagini, completa formulare, captura capturi de ecran și extrage date structurate fără a jongla cu codul standard (boilerplate) Puppeteer sau Selenium.
Auto-găzduirea Steel păstrează fiecare sesiune de navigare, stocare de cookie-uri și sarcina utilă extrasă pe propria ta infrastructură, în loc de un cloud de browser terț. Eviti prețurile per sesiune, îți menții controlul asupra proxy-urilor și setărilor anti-detecție și poți conecta orice framework de agenți AI — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK sau cod personalizat — la același backend.
Funcționalități cheie ale Steel Browser
Managementul sesiunilor
Creează, întrerupe, reia și distruge sesiuni de browser izolate printr-un singur API REST, cu cookie-uri și stocare locală păstrate între apeluri.
Acces CDP complet
Conectează-te direct la Chrome DevTools Protocol prin WebSocket pentru un control detaliat cu Puppeteer, Playwright sau orice client compatibil CDP.
Pagină în Markdown și PDF
Endpoint-urile încorporate convertesc orice pagină redată în Markdown curat, PDF sau capturi de ecran, gata pentru a alimenta ferestrele de context LLM sau fluxurile de documente.
Depanator de sesiune live
Panoul de bord vizual transmite fiecare sesiune în timp real, astfel încât poți vedea ce vede un agent, reda acțiunile și diagnostica erorile fără a rula din nou sarcinile.
Framework agnostice SDKs
SDK-urile oficiale Python și Node se integrează cu LangChain, CrewAI, OpenAI Agents și stive personalizate — treci de la furnizorii de browsere cloud fără a rescrie logica agentului.
De ce să rulezi Steel Browser pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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