Implementează Euro-Office DocumentServer cu un singur click.
Suită office auto-găzduită, cu suveranitate digitală europeană, pentru editare colaborativă din browser a documentelor, foilor de calcul și prezentărilor.
Alege un plan VPS pentru Euro-Office DocumentServer
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer este o suită office online open-source care aduce editarea colaborativă, direct din browser a formatelor DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP și PDF în propria ta infrastructură. Construit pe baza de cod ONLYOFFICE DocumentServer licențiat AGPL și rebranduit pentru suveranitatea digitală europeană, servește ca un backend de editare colaborativă integrabil direct pentru platforme precum Nextcloud și ownCloud.
Găzduirea proprie a Euro-Office DocumentServer păstrează fiecare document, sesiune de editare și apel de integrare în interiorul VPS-ului tău — niciun cloud terț nu atinge conținutul. Autentificarea cu token JWT securizează API-ul în mod implicit, iar pachetul de implementare include PostgreSQL, RabbitMQ și Redis preconfigurate pentru un server de editare pregătit pentru producție.
Funcționalități cheie ale Euro-Office DocumentServer
Suveran prin definiție
Fork AGPL dezvoltat la nivel european, axat pe suveranitatea digitală — fiecare document, jurnal și rând din baza de date rămâne pe infrastructura pe care o controlezi.
Co-editare în timp real
Mai mulți utilizatori editează același document, foaie de calcul sau prezentare simultan, prin cursoare live, comentarii și urmărirea modificărilor.
Compatibilitate MS Office
Deschide și salvează DOCX, XLSX și PPTX, păstrând cu fidelitate ridicată structura și aspectul documentelor, cu suport nativ și pentru ODT, ODS și ODP.
Securitate API prin JWT
Validarea JSON Web Token protejează fiecare apel API, astfel încât doar integrările și clienții autorizați se pot conecta la serverul de editare.
Integrare Nextcloud
Backend de editare colaborativă plug-in pentru Nextcloud, ownCloud și alte platforme care deja acceptă conectori ONLYOFFICE.
Editare PDF și formulare
Editează PDF-uri și creează formulare PDF care pot fi completate direct din browser, fără a fi nevoie de software sau pluginuri suplimentare.
De ce să rulezi Euro-Office DocumentServer pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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