Implementează Gonic cu un singur click.
Server de streaming muzical ușor, auto-găzduit, cu compatibilitate completă cu API-ul Subsonic pentru orice client Subsonic.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Gonic
Gonic este un server Subsonic gratuit și open-source scris în Go. Îți oferă un serviciu personal de streaming muzical care funcționează cu zeci de clienți populari compatibili cu Subsonic — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry și alții — astfel încât să poți asculta propria ta bibliotecă de pe orice dispozitiv.
Construit pentru eficiență, Gonic gestionează biblioteci de zeci de mii de piese fără a necesita un server de baze de date dedicat. Suportă transcodarea audio din mers, gestionarea podcast-urilor, scrobbling către Last.fm și ListenBrainz, și acces multi-utilizator cu preferințe individuale. Rulează confortabil pe hardware cu putere redusă, cum ar fi un Raspberry Pi.
Funcționalități cheie ale Gonic
Compatibil cu API-ul Subsonic
Funcționează imediat cu toți clienții majori Subsonic și OpenSubsonic, oferindu-ți o gamă largă de aplicații mobile și desktop.
Transcodare din mers
Convertește audio în orice format acceptat în timp real, permițând clienților să solicite bitrate-ul și codecul care se potrivește conexiunii lor.
Suport Scrobbling
Înregistrează automat redările către Last.fm și ListenBrainz, astfel încât istoricul tău de ascultări să rămână precis pe toate aplicațiile.
Gestionare podcast
Abonează-te la fluxurile de podcast și gestionează descărcările de episoade direct de pe server, păstrând tot conținutul audio într-un singur loc.
Acces multi-utilizator
Creează conturi separate cu profiluri individuale de transcodare și controale de acces pentru partajare în familie sau în echipă.
De ce să rulezi Gonic pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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