Implementează Halo cu un singur click de instalare.
Un CMS modern open-source pentru construirea de bloguri, site-uri web și site-uri bazate pe conținut, cu o piață de plugin-uri.
Alege un plan VPS pentru Halo
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Halo
Halo este un sistem de management al conținutului modern, complet open-source, construit pe Spring Boot și PostgreSQL reactiv. Oferă o piață bogată de plugin-uri și teme, un editor bazat pe blocuri, publicare de conținut de tipuri multiple și o consolă de administrare curată — făcându-l potrivit pentru orice, de la bloguri personale la site-uri web de companie.
Cu peste 39.000 de GitHub stars și dezvoltare activă, Halo este una dintre cele mai adoptate platforme CMS auto-găzduite. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra conținutului tău, fără taxe per postare și flexibilitatea de a extinde platforma cu plugin-uri fără a fi limitat de un nivel de abonament.
Funcționalități cheie ale Halo
Piața de pluginuri
Extinde Halo cu plugin-uri din comunitate pentru SEO, comentarii, căutare, partajare socială și multe altele — instalate direct din consola de administrare.
Sistem de teme
Schimbă sau personalizează aspectul site-ului tău cu un motor complet de teme și o piață activă de teme a comunității.
Editor bazat pe blocuri
Creează conținut bogat cu un editor de blocuri modern care acceptă imagini, elemente încorporate, blocuri de cod și aspecte personalizate fără a atinge HTML.
Multiple tipuri de conținut
Publică articole, pagini și momente (microbloguri) dintr-o singură platformă, acoperind nevoile de conținut atât de lungă, cât și de scurtă durată.
REST și GraphQL APIs
Expune-ți conținutul prin API-uri încorporate pentru a alimenta implementări headless, aplicații mobile sau integrări cu terțe părți.
De ce să rulezi Halo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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