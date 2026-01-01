Halo este un sistem de management al conținutului modern, complet open-source, construit pe Spring Boot și PostgreSQL reactiv. Oferă o piață bogată de plugin-uri și teme, un editor bazat pe blocuri, publicare de conținut de tipuri multiple și o consolă de administrare curată — făcându-l potrivit pentru orice, de la bloguri personale la site-uri web de companie.

Cu peste 39.000 de GitHub stars și dezvoltare activă, Halo este una dintre cele mai adoptate platforme CMS auto-găzduite. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra conținutului tău, fără taxe per postare și flexibilitatea de a extinde platforma cu plugin-uri fără a fi limitat de un nivel de abonament.