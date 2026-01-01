Implementează ITFlow cu instalare printr-un singur click.
Platformă PSA open-source pentru MSP-uri, care acoperă documentația IT, gestionarea tichetelor, facturarea și gestionarea clienților într-un singur sistem.
Alege un plan VPS pentru ITFlow
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ITFlow
ITFlow este o platformă gratuită, open-source de automatizare a serviciilor profesionale (PSA) construită special pentru furnizorii de servicii gestionate (MSP). Consolidează documentația IT, gestionarea tichetelor de suport, facturarea și emiterea facturilor, gestionarea clienților și monitorizarea infrastructurii într-un singur sistem auto-găzduit — eliminând multitudinea de instrumente separate pe care majoritatea MSP-urilor le folosesc pentru a-și desfășura operațiunile zilnice.
Auto-găzduirea ITFlow pe un VPS oferă afacerii tale proprietatea deplină asupra fiecărei înregistrări de client, credențial și document financiar, fără taxe de licențiere per tehnician sau date deținute de furnizori SaaS terți. La prima accesare, un asistent de configurare te ghidează prin crearea profilului companiei și a contului de administrator înainte ca sistemul să se deschidă pentru lucrul cu clienții.
Funcționalități cheie ale ITFlow
Centru de documentație IT
Centralizează activele clienților, acreditările, domeniile, certificatele SSL și documentația de rețea într-o bază de cunoștințe structurată și căutabilă.
Gestionarea tichetelor și birou de asistență
Gestionează tichetele de suport de la creare la rezolvare cu parsarea email-urilor în tichete, urmărirea SLA-urilor și înregistrarea timpului tehnicienilor.
Facturare și emitere facturi
Generează cotații, trimite facturi, urmărește cheltuielile și monitorizează veniturile dintr-un panou de bord de contabilitate încorporat, fără un instrument de facturare separat.
Domeniu și alerte SSL
Monitorizează automat datele de expirare pentru domeniile clienților și certificatele SSL și trimite alerte înainte ca reînnoirile să devină critice.
Portal client
Clienții se conectează la un portal de autoservire personalizat pentru a-și vizualiza ticketele deschise, documentele partajate și facturile.
Urmărire furnizori și licențe
Înregistrează licențele software, contactele furnizorilor și datele de reînnoire alături de activele clientului cărora le aparțin.
De ce să rulezi ITFlow pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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