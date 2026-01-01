Instalează Mafl: instalare cu un singur click.
Pagină de pornire minimalistă auto-găzduită care organizează fiecare serviciu, link și panou de bord pe care îl folosești în spatele unei singure file.
Alege un plan VPS pentru Mafl
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mafl
Mafl este o pagină de pornire open-source construită pentru persoanele care rulează mai multe servicii auto-găzduite și doresc un punct de pornire rapid, fără distrageri. Întregul aspect este descris într-un singur fișier de configurare YAML, astfel încât panoul de bord este reproductibil, controlat de versiuni și ușor de salvat alături de restul stivei tale.
Auto-găzduirea Mafl pe propriul tău VPS păstrează fiecare marcaj, cheie API și integrare pe infrastructura pe care o controlezi. Toate solicitările terților pentru widget-urile de servicii sunt proxy-ate prin backend-ul Mafl, astfel încât credențialele și metadatele nu ajung niciodată în browser sau la furnizorii externi de panouri de bord.
Funcționalități cheie ale Mafl
Configurație YAML
Definește grupuri, servicii, teme și widget-uri într-un singur fișier config.yml pe care îl poți versiona și replica în diverse medii.
Widget-uri de serviciu Live
Cardurile interactive afișează date în timp real, cum ar fi vremea, informațiile IP și integrările personalizate, fără a expune cheile API browserului.
Teme personalizate
Comută între temele incluse sau creează-ți propria pentru a se potrivi cu brandul tău și partajează cu comunitatea.
UI multilingvă
Vine cu engleză, spaniolă, germană, franceză, rusă, chineză și altele, detectat automat din browserul vizitatorului.
Pictograme Iconify și emoji
Alege din peste 200.000 de pictograme vectoriale Iconify, orice emoji, URL-uri la distanță sau imagini stocate local pentru fiecare element de serviciu.
PWA instalabilă
Adaugă Mafl pe telefonul sau desktopul tău ca o Aplicație Web Progresivă pentru o experiență de lansare instantanee, asemănătoare unei aplicații.
De ce să rulezi Mafl pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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