Implementează Linkwarden cu un singur click.
Manager de marcaje colaborativ care arhivează instantanee complete ale paginilor web, astfel încât linkurile salvate să nu devină niciodată inactive.
Alege un plan VPS pentru Linkwarden
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Linkwarden
Linkwarden este un manager de marcaje auto-găzduit care rezolvă problema link-urilor moarte prin arhivarea automată a instantaneelor complete ale paginilor — inclusiv imagini și formatare — în momentul în care salvezi un link. Marcajele tale rămân lizibile ani mai târziu, indiferent de ce se întâmplă cu URL-ul original. Colecțiile, etichetele, evidențierile și adnotările îți permit să construiești baze de cunoștințe structurate, în loc de liste plate de link-uri.
Auto-găzduirea Linkwarden îți oferă arhivare nelimitată, limitată doar de stocarea VPS-ului tău, confidențialitate completă asupra tiparelor tale de navigare și niciun risc de a pierde ani de marcaje organizate din cauza închiderii unui serviciu cloud sau a modificării modelului său de prețuri.
Funcționalități cheie ale Linkwarden
Arhivare integrală a paginii
Capturează automat instantanee complete ale paginilor cu imagini, astfel încât conținutul marcat este păstrat chiar și atunci când site-urile originale nu mai sunt disponibile.
Colecții și Etichete
Organizează marcajele în colecții denumite, cu etichete personalizate și adnotări, pentru baze de cunoștințe structurate, care pot fi căutate.
Colaborare multi-utilizator
Partajează colecții cu colegii de echipă și controlează accesul cu permisiuni per utilizator pentru cercetare în echipă și partajare de cunoștințe.
Căutare text integral
Caută în conținutul arhivat al paginilor, titluri, descrieri și adnotări pentru a găsi totul în colecția ta instantaneu.
Extensii browser
Salvează pagini direct din Chrome sau Firefox cu un singur clic, extensia capturând conținutul înainte ca acesta să dispară.
De ce să rulezi Linkwarden pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Anki Sync Server Enhanced
Server de sincronizare Anki cu auto-găzduire, suport multi-utilizator, backup-uri și panou de bord web