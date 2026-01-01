Implementează Open WebUI cu instalare cu un singur click.
Interfață de chat AI auto-găzduită cu RAG, suport multi-model și confidențialitate deplină — fără ca datele să părăsească serverul tău.
Alege un plan VPS pentru Open WebUI
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Open WebUI
Open WebUI este o interfață web completă, auto-găzduită, pentru modele lingvistice mari, care funcționează cu Ollama, OpenAI și orice API compatibil cu OpenAI. Cu peste 140.000 de stele pe GitHub, a devenit principala alternativă open-source la serviciile de chat AI bazate pe cloud, oferind o experiență modernă, similară cu ChatGPT, cu confidențialitatea și controlul auto-găzduirii.
Generarea Augmentată cu Recuperare (Retrieval Augmented Generation) încorporată îți permite să creezi baze de cunoștințe din propriile documente, astfel încât AI-ul să poată răspunde la întrebări cu context din datele tale. Apelurile vocale, generarea de imagini, integrarea căutării web și apelarea funcțiilor Python completează un set de funcționalități care acoperă deopotrivă cercetătorii individuali, echipele de dezvoltare și întreprinderile preocupate de confidențialitate.
Funcționalități cheie ale Open WebUI
Suport LLM-uri multiple
Conectează-te la Ollama, OpenAI sau la orice API compatibil cu OpenAI și comută între modele în aceeași conversație.
Document RAG
Încarcă documente pentru a crea o bază de cunoștințe și lasă AI-ul să răspundă la întrebări cu context extras direct din fișierele tale.
Integrare căutare web
Extrage informații în timp real de la peste 15 furnizori de căutare direct în conversațiile AI, fără a părăsi interfața.
Voce și generare imagine
Integrat Vorbire-în-Text, Text-în-Vorbire și generare de imagini prin DALL-E, ComfyUI și AUTOMATIC1111.
Autentificare pentru afaceri
Suport LDAP, SCIM 2.0 și OAuth, alături de controlul accesului bazat pe roluri pentru implementări la nivel de echipă și organizație.
De ce să rulezi Open WebUI pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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