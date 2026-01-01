Reitti este o aplicație de urmărire a locației și de cronologie auto-găzduită care îți oferă o alternativă privată la Google Timeline. Importă istoricul tău existent din exporturile Google Maps Timeline, fișierele GPX și GeoJSON, sau alimentează poziții în timp real din aplicații de telefon precum OwnTracks și GPSLogger pentru a construi o înregistrare continuă a locurilor în care ai fost.

Reitti detectează automat locurile și călătoriile semnificative, apoi le vizualizează pe o hartă interactivă cu cronologii zilnice și statistici de mișcare. Deoarece totul rulează pe propriul tău server, istoricul tău detaliat al locațiilor nu părăsește niciodată infrastructura ta și nu este niciodată exploatat pentru publicitate. Acest șablon include o bază de date PostGIS pentru interogări geospațiale, un cache Redis și un cache de dale de hartă inclus, astfel încât întregul stack funcționează împreună imediat.