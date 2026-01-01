Implementează Reitti cu instalare printr-un singur click.
Platformă de urmărire a locației și cronologie auto-găzduită care îți păstrează istoricul mișcărilor privat, ca alternativă la Google Timeline.
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Ce poți crea cu Reitti
Reitti este o aplicație de urmărire a locației și de cronologie auto-găzduită care îți oferă o alternativă privată la Google Timeline. Importă istoricul tău existent din exporturile Google Maps Timeline, fișierele GPX și GeoJSON, sau alimentează poziții în timp real din aplicații de telefon precum OwnTracks și GPSLogger pentru a construi o înregistrare continuă a locurilor în care ai fost.
Reitti detectează automat locurile și călătoriile semnificative, apoi le vizualizează pe o hartă interactivă cu cronologii zilnice și statistici de mișcare. Deoarece totul rulează pe propriul tău server, istoricul tău detaliat al locațiilor nu părăsește niciodată infrastructura ta și nu este niciodată exploatat pentru publicitate. Acest șablon include o bază de date PostGIS pentru interogări geospațiale, un cache Redis și un cache de dale de hartă inclus, astfel încât întregul stack funcționează împreună imediat.
Funcționalități cheie ale Reitti
Import multi-sursă
Importă istoricul din exporturile Google Maps Timeline, fișiere GPX și GeoJSON, sau transmite date în timp real de la OwnTracks și GPSLogger.
Detecție automată a locației
Reitti analizează punctele tale brute pentru a detecta locuri semnificative și locații vizitate fără etichetare manuală.
Informații despre călătorii și turism
Mișcările sunt grupate în călătorii cu distanțe, durate și moduri de transport, astfel încât cronologia ta să se citească precum un jurnal.
Hartă interactivă cu cronologie
Navighează în orice zi pe o hartă interactivă cu rute, opriri și o cronologie a activității tale.
Confidențialitate auto-găzduită
Toate datele de locație rămân în propria ta bază de date PostGIS, nefiind niciodată partajate cu Google sau utilizate pentru publicitate.
De ce să rulezi Reitti pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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