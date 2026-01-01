Stirling PDF este o platformă de manipulare PDF auto-găzduită, care gestionează peste 50 de operațiuni cu documente, în întregime pe propriul tău server. Combină, divizează, rotește, comprimă, convertește între formate Office și PDF, aplică OCR, redactează conținut sensibil, adaugă filigrane, aplică semnături digitale și exportă în PDF/A — toate printr-o interfață web curată, accesibilă din orice browser. Fără limite de dimensiune a fișierelor. Fără cote de utilizare. Niciun document nu părăsește infrastructura ta.

Pentru echipele juridice, departamentele financiare și orice organizație care gestionează documente confidențiale, auto-găzduirea Stirling PDF este cea mai simplă modalitate de a obține procesare PDF la nivel de întreprindere, asigurându-te în același timp că fișierele sensibile nu trec niciodată printr-un serviciu cloud terț.