Instalează Stirling PDF cu un singur click.
Trusă de instrumente PDF auto-găzduită cu peste 50 de operațiuni — îmbinare, divizare, conversie, OCR, compresie, redactare și semnare de documente fără a le încărca pe servicii terțe.
Alege un plan VPS pentru Stirling PDF
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Stirling PDF
Stirling PDF este o platformă de manipulare PDF auto-găzduită, care gestionează peste 50 de operațiuni cu documente, în întregime pe propriul tău server. Combină, divizează, rotește, comprimă, convertește între formate Office și PDF, aplică OCR, redactează conținut sensibil, adaugă filigrane, aplică semnături digitale și exportă în PDF/A — toate printr-o interfață web curată, accesibilă din orice browser. Fără limite de dimensiune a fișierelor. Fără cote de utilizare. Niciun document nu părăsește infrastructura ta.
Pentru echipele juridice, departamentele financiare și orice organizație care gestionează documente confidențiale, auto-găzduirea Stirling PDF este cea mai simplă modalitate de a obține procesare PDF la nivel de întreprindere, asigurându-te în același timp că fișierele sensibile nu trec niciodată printr-un serviciu cloud terț.
Funcționalități cheie ale Stirling PDF
50+ operațiuni PDF
Îmbină, divizează, rotește, comprimă, reordonează pagini, extrage imagini și zeci de alte operațiuni — totul într-un singur instrument, fără a schimba serviciile.
OCR și conversie
Convertește documentele scanate în PDF-uri căutabile cu Tesseract OCR și transformă între formate PDF și Word, Excel sau PowerPoint.
Redactare și confidențialitate
Elimină permanent textul sensibil, imaginile și metadatele din documente înainte de a le partaja — fără niciun risc de recuperare a conținutului original.
Semnături digitale
Aplică semnături digitale obligatorii din punct de vedere legal documentelor PDF, fără a te baza pe servicii de semnare terțe sau pe taxe de abonament per document.
Procesare în lot
Procesează mai multe fișiere simultan cu operațiuni în serie și automatizează fluxurile de lucru cu documente prin intermediul API-ului REST încorporat.
Arhivare PDF/A
Convertește documente în format PDF/A pentru conformitatea arhivistică pe termen lung, necesară în contexte juridice, financiare și guvernamentale.
De ce să rulezi Stirling PDF pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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