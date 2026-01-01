wger este un tracker de fitness și antrenamente open-source care combină o bază de date cuprinzătoare de exerciții, planificare structurată a antrenamentelor, urmărirea nutriției și monitorizarea greutății corporale într-o singură aplicație Django auto-găzduită. Include un catalog gestionat de comunitate cu mii de exerciții, cu descrieri, mușchi vizați și imagini demonstrative, și se conectează cu aplicații mobile native iOS și Android, astfel încât sportivii să poată înregistra antrenamentele și mesele de la sală.

Auto-găzduirea wger pe VPS-ul tău păstrează datele personale de antrenament — antrenamentele, măsurătorile corporale, jurnalele alimentare și graficele de progres — pe o infrastructură pe care o controlezi, în loc să fie predate unui SaaS de fitness. Platforma suportă mai mulți utilizatori cu conturi private, autentificări opționale pentru invitați pentru utilizare de probă și un API REST cuprinzător pentru tablouri de bord personalizate sau integrări cu aplicații terțe.