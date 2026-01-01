Implementează wger cu un singur click.
Un tracker de fitness și antrenamente auto-găzduit, cu o bază de date de exerciții, monitorizarea nutriției și urmărirea greutății, pentru sportivi și antrenori.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu wger
wger este un tracker de fitness și antrenamente open-source care combină o bază de date cuprinzătoare de exerciții, planificare structurată a antrenamentelor, urmărirea nutriției și monitorizarea greutății corporale într-o singură aplicație Django auto-găzduită. Include un catalog gestionat de comunitate cu mii de exerciții, cu descrieri, mușchi vizați și imagini demonstrative, și se conectează cu aplicații mobile native iOS și Android, astfel încât sportivii să poată înregistra antrenamentele și mesele de la sală.
Auto-găzduirea wger pe VPS-ul tău păstrează datele personale de antrenament — antrenamentele, măsurătorile corporale, jurnalele alimentare și graficele de progres — pe o infrastructură pe care o controlezi, în loc să fie predate unui SaaS de fitness. Platforma suportă mai mulți utilizatori cu conturi private, autentificări opționale pentru invitați pentru utilizare de probă și un API REST cuprinzător pentru tablouri de bord personalizate sau integrări cu aplicații terțe.
Funcționalități cheie ale wger
Bază de date exerciții
Mii de exerciții selectate de comunitate, cu descrieri, grupe musculare vizate și imagini demonstrative, sincronizate din catalogul upstream wger.de.
Planificare antrenament
Construiește rutine structurate cu seturi, repetări, greutăți și perioade de odihnă, apoi urmărește progresul de la o sesiune la alta cu diagrame.
Înregistrarea nutriției
Planifică mesele în funcție de obiectivele de macro și calorii, cu o bază de date alimentară căutabilă, jurnale zilnice de mese și generarea listelor de cumpărături.
Urmărirea greutății corporale
Înregistrează greutatea corporală, măsurătorile și fotografiile de progres în timp, cu grafice de tendințe care evidențiază schimbările pe termen lung.
Aplicații mobile native
Aplicațiile însoțitoare gratuite pentru iOS și Android se conectează la instanța ta auto-găzduită pentru înregistrarea activității în sală, fără browser.
Multi-utilizator cu API
Conturi per utilizator cu autentificări opționale pentru invitați, plus un API REST cuprinzător pentru tablouri de bord personalizate, integrări și instrumente de coaching.
De ce să rulezi wger pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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