Reducere de până la 69% pentru wger

Implementează wger cu un singur click.

Un tracker de fitness și antrenamente auto-găzduit, cu o bază de date de exerciții, monitorizarea nutriției și urmărirea greutății, pentru sportivi și antrenori.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
7,99/lună
Alege planul
30 zile garanție
Implementează wger cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru wger

CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu wger

wger este un tracker de fitness și antrenamente open-source care combină o bază de date cuprinzătoare de exerciții, planificare structurată a antrenamentelor, urmărirea nutriției și monitorizarea greutății corporale într-o singură aplicație Django auto-găzduită. Include un catalog gestionat de comunitate cu mii de exerciții, cu descrieri, mușchi vizați și imagini demonstrative, și se conectează cu aplicații mobile native iOS și Android, astfel încât sportivii să poată înregistra antrenamentele și mesele de la sală.

Auto-găzduirea wger pe VPS-ul tău păstrează datele personale de antrenament — antrenamentele, măsurătorile corporale, jurnalele alimentare și graficele de progres — pe o infrastructură pe care o controlezi, în loc să fie predate unui SaaS de fitness. Platforma suportă mai mulți utilizatori cu conturi private, autentificări opționale pentru invitați pentru utilizare de probă și un API REST cuprinzător pentru tablouri de bord personalizate sau integrări cu aplicații terțe.

Începe
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale wger

Bază de date exerciții

Mii de exerciții selectate de comunitate, cu descrieri, grupe musculare vizate și imagini demonstrative, sincronizate din catalogul upstream wger.de.

Planificare antrenament

Construiește rutine structurate cu seturi, repetări, greutăți și perioade de odihnă, apoi urmărește progresul de la o sesiune la alta cu diagrame.

Înregistrarea nutriției

Planifică mesele în funcție de obiectivele de macro și calorii, cu o bază de date alimentară căutabilă, jurnale zilnice de mese și generarea listelor de cumpărături.

Urmărirea greutății corporale

Înregistrează greutatea corporală, măsurătorile și fotografiile de progres în timp, cu grafice de tendințe care evidențiază schimbările pe termen lung.

Aplicații mobile native

Aplicațiile însoțitoare gratuite pentru iOS și Android se conectează la instanța ta auto-găzduită pentru înregistrarea activității în sală, fără browser.

Multi-utilizator cu API

Conturi per utilizator cu autentificări opționale pentru invitați, plus un API REST cuprinzător pentru tablouri de bord personalizate, integrări și instrumente de coaching.

De ce să rulezi wger pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀

Noel
Noel

În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.

Omkar
Omkar

Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.

Sylvain
Sylvain

Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.

Herriman
Herriman

VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.

Martin K
Martin K

Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

Începe

Explorează mai multe aplicații de implementat

AdventureLog

AdventureLog

Instrument de urmărire a călătoriilor și planificator de excursii cu auto-găzduire și hărți interactive

Implementează
AirTrail

AirTrail

Jurnal personal de zbor cu hartă interactivă, statistici și suport multi-utilizator

Implementează
Baby Buddy

Baby Buddy

Aplicație de monitorizare a bebelușului care ajută părinții să urmărească activitățile zilnice și sănătatea

Implementează
Vezi toate aplicațiile

Ne pasă de confidențialitatea ta

Acest site web utilizează cookie-uri care sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect și pentru a obține date despre modul în care interacționezi cu acesta, precum și în scopuri de marketing. Dacă dai click pe Acceptă, îți exprimi acordul la stocarea modulelor cookie pe didpozitivul tău pentru reclame, personalizare și statistici, așa cum este descris în Politica noastră de Cookies.