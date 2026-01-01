Reducere de până la 69% pentru SigNoz

Instalează SigNoz cu un singur click.

APM nativ OpenTelemetry care unifică urmele distribuite, metricile și jurnalele sub o singură platformă open-source.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
10,99/lună
Alege planul
30 zile garanție
Instalează SigNoz cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru SigNoz

69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu SigNoz

SigNoz este o platformă de observabilitate open-source full-stack, construită nativ pe OpenTelemetry. Aceasta înlocuiește multiple instrumente izolate — un backend de trasare, un magazin de metrici și un agregator de log-uri — cu o singură aplicație care corelează toate cele trei semnale într-un singur UI. Inginerii pot trece de la o urmărire lentă direct la log-urile și metricile de infrastructură aferente, fără a schimba tab-urile sau a uni datele manual.

Spre deosebire de furnizorii SaaS APM, auto-găzduirea SigNoz pe propriul tău VPS menține toate datele de telemetrie pe infrastructura pe care o controlezi, fără prețuri per utilizator sau limite de reținere a datelor impuse de o terță parte. Motorul de stocare ClickHouse face interogările rapide chiar și la volume mari de ingestie, iar suportul nativ OpenTelemetry înseamnă că orice serviciu instrumentat OTel trimite date fără SDK-uri specifice furnizorului.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale SigNoz

Urmărire distribuită

Vizualizează fluxurile de cereri end-to-end între servicii cu grafice flame, detalii de span și defalcări ale latenței P50/P95/P99.

Monitorizarea metricilor

Ingerează și interoghează valorile metrice de infrastructură și aplicație prin OpenTelemetry, cu tablouri de bord și reguli de alertare încorporate.

Administrare jurnale

Centralizează logurile de la toate serviciile, filtrează după contextul de urmărire și rulează căutări full-text fără un stack de logging separat.

Semnale corelate

Treci de la o urmărire lentă la jurnalele corelate și la metricile gazdei cu un singur clic — fără corelare manuală între instrumente separate.

Nativ OpenTelemetry

Orice serviciu deja instrumentat cu SDK-uri OTel trimite date către SigNoz imediat, fără blocare la furnizor sau agenți personalizați.

Alertare integrată

Definește praguri și alerte de anomalii pentru orice metrică sau semnal de urmărire și redirecționează notificările către Slack, PagerDuty sau webhooks.

De ce să rulezi SigNoz pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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