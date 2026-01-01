SigNoz este o platformă de observabilitate open-source full-stack, construită nativ pe OpenTelemetry. Aceasta înlocuiește multiple instrumente izolate — un backend de trasare, un magazin de metrici și un agregator de log-uri — cu o singură aplicație care corelează toate cele trei semnale într-un singur UI. Inginerii pot trece de la o urmărire lentă direct la log-urile și metricile de infrastructură aferente, fără a schimba tab-urile sau a uni datele manual.

Spre deosebire de furnizorii SaaS APM, auto-găzduirea SigNoz pe propriul tău VPS menține toate datele de telemetrie pe infrastructura pe care o controlezi, fără prețuri per utilizator sau limite de reținere a datelor impuse de o terță parte. Motorul de stocare ClickHouse face interogările rapide chiar și la volume mari de ingestie, iar suportul nativ OpenTelemetry înseamnă că orice serviciu instrumentat OTel trimite date fără SDK-uri specifice furnizorului.