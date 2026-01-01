Instalează SigNoz cu un singur click.
APM nativ OpenTelemetry care unifică urmele distribuite, metricile și jurnalele sub o singură platformă open-source.
Alege un plan VPS pentru SigNoz
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SigNoz
SigNoz este o platformă de observabilitate open-source full-stack, construită nativ pe OpenTelemetry. Aceasta înlocuiește multiple instrumente izolate — un backend de trasare, un magazin de metrici și un agregator de log-uri — cu o singură aplicație care corelează toate cele trei semnale într-un singur UI. Inginerii pot trece de la o urmărire lentă direct la log-urile și metricile de infrastructură aferente, fără a schimba tab-urile sau a uni datele manual.
Spre deosebire de furnizorii SaaS APM, auto-găzduirea SigNoz pe propriul tău VPS menține toate datele de telemetrie pe infrastructura pe care o controlezi, fără prețuri per utilizator sau limite de reținere a datelor impuse de o terță parte. Motorul de stocare ClickHouse face interogările rapide chiar și la volume mari de ingestie, iar suportul nativ OpenTelemetry înseamnă că orice serviciu instrumentat OTel trimite date fără SDK-uri specifice furnizorului.
Funcționalități cheie ale SigNoz
Urmărire distribuită
Vizualizează fluxurile de cereri end-to-end între servicii cu grafice flame, detalii de span și defalcări ale latenței P50/P95/P99.
Monitorizarea metricilor
Ingerează și interoghează valorile metrice de infrastructură și aplicație prin OpenTelemetry, cu tablouri de bord și reguli de alertare încorporate.
Administrare jurnale
Centralizează logurile de la toate serviciile, filtrează după contextul de urmărire și rulează căutări full-text fără un stack de logging separat.
Semnale corelate
Treci de la o urmărire lentă la jurnalele corelate și la metricile gazdei cu un singur clic — fără corelare manuală între instrumente separate.
Nativ OpenTelemetry
Orice serviciu deja instrumentat cu SDK-uri OTel trimite date către SigNoz imediat, fără blocare la furnizor sau agenți personalizați.
Alertare integrată
Definește praguri și alerte de anomalii pentru orice metrică sau semnal de urmărire și redirecționează notificările către Slack, PagerDuty sau webhooks.
De ce să rulezi SigNoz pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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