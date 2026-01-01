Implementează Donetick cu instalare dintr-un singur click.
Manager de sarcini colaborativ open-source pentru organizarea treburilor casnice și a responsabilităților recurente între mai mulți utilizatori.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Donetick
Donetick este o aplicație de gestionare a sarcinilor auto-găzduită, concepută special pentru spații de locuit comune și grupuri mici. Depășește simplele liste de sarcini, oferind strategii inteligente de atribuire — inclusiv rotație aleatorie și echilibrarea volumului de muncă bazată pe istoricul finalizării — astfel încât responsabilitățile recurente sunt distribuite echitabil între toți membrii, fără coordonare manuală.
Programarea flexibilă suportă modele de recurență zilnice, săptămânale, lunare și personalizate, în timp ce integrările cu Telegram și Pushover oferă memento-uri în timp util. Suportul pentru etichete NFC permite membrilor să finalizeze sarcinile instantaneu, atingând o etichetă în locația relevantă. Compatibilitatea SSO și OIDC înseamnă că Donetick se integrează în configurațiile de identitate existente, iar backend-ul ușor SQLite menține implementarea simplă. Auto-găzduirea îți oferă confidențialitate deplină a datelor, fără taxe de abonament.
Funcționalități cheie ale Donetick
Atribuire inteligentă a sarcinilor
Distribuie sarcinile în mod echitabil, folosind alocarea aleatorie sau echilibrarea volumului de muncă, pe baza istoricului de finalizare al fiecărui membru.
Recurență flexibilă
Permite programe zilnice, săptămânale, lunare și personalizate, astfel încât fiecare rutină — de la spălarea zilnică a vaselor la curățenia lunară în profunzime — să rămână pe drumul cel bun.
Notificări push
Se integrează cu Telegram și Pushover pentru a trimite mementouri și alerte de întârziere direct pe dispozitivele membrilor.
Suport pentru etichete NFC
Plasează tag-uri NFC în locuri relevante prin casă, astfel încât membrii să poată finaliza sarcinile instantaneu printr-o atingere cu telefonul.
Autentificare SSO și OIDC
Se conectează la furnizorii de identitate existenți prin Single Sign-On și OpenID Connect pentru o gestionare fluidă a utilizatorilor.
De ce să rulezi Donetick pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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