Implementează Headscale prin instalare cu un singur click.
Implementare open-source auto-găzduită a serverului de control Tailscale pentru rețele mesh private WireGuard.
Alege un plan VPS pentru Headscale
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Headscale
Headscale este o alternativă auto-găzduită la serverul de control proprietar al Tailscale, oferindu-ți proprietate completă asupra rețelei tale private WireGuard mesh. În timp ce serviciul găzduit al Tailscale gestionează schimbul de chei, alocarea IP și deciziile de rutare, Headscale face același lucru pe infrastructura pe care o controlezi — fără taxe lunare, fără limite de dispozitive legate de un abonament și fără dependență de un serviciu cloud terț.
Acest șablon include Headscale cu Headscale UI, un panou de bord bazat pe browser pentru gestionarea utilizatorilor, nodurilor și cheilor de pre-autentificare. Ambele sunt servite sub același domeniu HTTPS, cu interfața web disponibilă la calea
/web. Orice client compatibil Tailscale se poate alătura rețelei tale imediat după ce își îndreaptă serverul de autentificare către URL-ul tău de implementare.
Funcționalități cheie ale Headscale
Clienți compatibili cu Tailscale
Orice dispozitiv care rulează clientul oficial Tailscale se poate conecta la serverul tău Headscale fără modificări la nivel de client.
UI de administrare web
Headscale UI oferă un panou de bord în browser pentru gestionarea utilizatorilor, nodurilor și cheilor de pre-autentificare fără a utiliza linia de comandă.
Rețea mesh completă
Nodurile conectate comunică direct între ele peste limitele NAT folosind criptarea WireGuard.
Suport MagicDNS
Headscale atribuie nume de gazdă tuturor nodurilor înregistrate, permițând accesul bazat pe DNS fără configurare IP statică.
Stocare susținută de SQLite
Toată starea rețelei este stocată într-o bază de date SQLite ușoară, fără a fi necesar un serviciu extern de baze de date.
Gestionare API și CLI
Gestionează utilizatorii, nodurile și rutele prin intermediul Headscale CLI sau API-ului HTTP pentru scriptare și automatizare.
De ce să rulezi Headscale pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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