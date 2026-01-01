Headscale este o alternativă auto-găzduită la serverul de control proprietar al Tailscale, oferindu-ți proprietate completă asupra rețelei tale private WireGuard mesh. În timp ce serviciul găzduit al Tailscale gestionează schimbul de chei, alocarea IP și deciziile de rutare, Headscale face același lucru pe infrastructura pe care o controlezi — fără taxe lunare, fără limite de dispozitive legate de un abonament și fără dependență de un serviciu cloud terț.

Acest șablon include Headscale cu Headscale UI, un panou de bord bazat pe browser pentru gestionarea utilizatorilor, nodurilor și cheilor de pre-autentificare. Ambele sunt servite sub același domeniu HTTPS, cu interfața web disponibilă la calea /web . Orice client compatibil Tailscale se poate alătura rețelei tale imediat după ce își îndreaptă serverul de autentificare către URL-ul tău de implementare.