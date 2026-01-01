Instalează Kimai cu un singur click.
Platformă gratuită și open-source de urmărire a timpului pentru freelanceri, agenții și echipe, pentru a înregistra orele facturabile și a genera facturi.
Alege un plan VPS pentru Kimai
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kimai
Kimai este o aplicație matură de urmărire a timpului open-source care oferă freelancerilor, agențiilor și companiilor o modalitate fiabilă de a înregistra orele facturabile, de a gestiona proiectele clienților și de a produce facturi precise. Cu o interfață web curată, suport multi-utilizator și permisiuni bazate pe roluri, se adaptează de la un dezvoltator individual care își urmărește propriul timp la o agenție care coordonează zeci de membri ai echipei pentru numeroși clienți.
Spre deosebire de instrumentele SaaS de urmărire a timpului care taxează per utilizator, auto-găzduirea Kimai pe propriul tău VPS elimină costurile recurente de abonament și îți oferă proprietate completă asupra înregistrărilor tale de timp și a datelor de facturare. Acest șablon include MySQL pentru stocare durabilă, pregătită pentru producție.
Funcționalități cheie ale Kimai
Urmărirea orelor facturabile
Pornește și oprește cronometrele sau introdu orele manual pentru orice client, proiect sau activitate, pentru înregistrări precise de facturare.
Generare factură fiscală
Creează facturi direct din intrările de timp înregistrate, fără a exporta într-un instrument separat.
Raportare detaliată
Filtrează rapoartele după utilizator, proiect, client sau interval de date pentru a înțelege utilizarea și a sprijini facturarea clienților.
Extensibilitate plugin
Extinde Kimai cu pluginuri din comunitate pentru fluxuri de lucru personalizate, integrări și formate de export suplimentare.
De ce să rulezi Kimai pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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