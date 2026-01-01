Implementează ownCloud printr-o instalare cu un singur click.
Platformă open-source de sincronizare și partajare fișiere care îți oferă un cloud privat pentru documentele, fotografiile și datele tale.
Alege un plan VPS pentru ownCloud
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ownCloud
ownCloud este o platformă de sincronizare și partajare a fișierelor, cu auto-găzduire, care aduce confortul stocării în cloud — acces de oriunde, sincronizare pe toate dispozitivele, partajare cu colegii — în întregime în infrastructura ta proprie. Spre deosebire de Google Drive sau Dropbox, ownCloud îți stochează fișierele pe propriul server, păstrând documentele și datele sensibile sub controlul tău direct.
Utilizat de companii, universități și persoane preocupate de confidențialitate din întreaga lume, ownCloud suportă versionarea fișierelor, permisiuni granulare de partajare și clienți de sincronizare pentru Windows, macOS, Linux, iOS și Android. Această implementare include MariaDB pentru stocarea fiabilă a datelor și Redis pentru caching-ul de performanță.
Funcționalități cheie ale ownCloud
Sincronizare între dispozitive
Clienți desktop pentru Windows, macOS și Linux, plus aplicații iOS și Android, mențin fișierele sincronizate automat pe toate dispozitivele tale.
Partajare granulară de fișiere
Partajează fișiere și foldere cu utilizatori interni sau invitați externi, cu controale asupra permisiunilor de vizualizare, editare și repartajare, și a datelor de expirare a link-ului.
Versionare fișiere
Fiecare editare a unui fișier creează o nouă versiune pe care o poți naviga și restaura, protejând împotriva suprascrierilor accidentale și a pierderii de date.
Acces WebDAV
Montează ownCloud ca o unitate de rețea pe orice sistem de operare folosind serverul WebDAV încorporat, fără a instala un client de sincronizare dedicat.
Magazin de aplicații
Extinde funcționalitatea cu aplicații pentru editarea documentelor Office, scanare antivirus, autentificare LDAP și autentificare în doi factori din piața ownCloud.
De ce să rulezi ownCloud pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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