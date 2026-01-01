Bookshelf este succesorul menținut de comunitate al Readarr, construit pe același framework arr care alimentează Sonarr și Radarr. Monitorizează autorii tăi preferați, urmărește noile lansări și descarcă și organizează automat cărțile prin clienții tăi de descărcare existenți — inclusiv qBittorrent, Transmission, SABnzbd și NZBGet — înainte de a le arhiva în biblioteca ta Calibre sau Calibre-Web cu metadate curate.

Găzduirea Bookshelf pe un VPS menține serviciul funcțional 24/7, astfel încât lansările să fie capturate în momentul în care apar, fără a depinde de o mașină de acasă care să fie online. Volumele persistente îți păstrează listele de autori, profilele de calitate și istoricul descărcărilor la fiecare actualizare a containerului.