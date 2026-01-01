Instalează Bookshelf cu un singur click.
O renaștere comunitară activă a Readarr pentru automatizarea gestionării bibliotecii de ebook-uri și audiobook-uri.
Alege un plan VPS pentru Bookshelf
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Bookshelf
Bookshelf este succesorul menținut de comunitate al Readarr, construit pe același framework arr care alimentează Sonarr și Radarr. Monitorizează autorii tăi preferați, urmărește noile lansări și descarcă și organizează automat cărțile prin clienții tăi de descărcare existenți — inclusiv qBittorrent, Transmission, SABnzbd și NZBGet — înainte de a le arhiva în biblioteca ta Calibre sau Calibre-Web cu metadate curate.
Găzduirea Bookshelf pe un VPS menține serviciul funcțional 24/7, astfel încât lansările să fie capturate în momentul în care apar, fără a depinde de o mașină de acasă care să fie online. Volumele persistente îți păstrează listele de autori, profilele de calitate și istoricul descărcărilor la fiecare actualizare a containerului.
Funcționalități cheie ale Bookshelf
Urmărire automată a autorilor
Monitorizează bibliografiile complete ale autorilor și seriile, astfel încât fiecare lansare nouă să fie adăugată automat la coada de descărcări, fără a fi nevoie de căutare manuală.
Suport eBook formate multiple
Suportă formate EPUB, MOBI, AZW3, PDF și de cărți audio, inclusiv M4B, oferindu-ți un singur instrument pentru întreaga ta bibliotecă digitală.
Descarcă integrare client
Se conectează la qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd și NZBGet, astfel încât cărțile să ajungă în biblioteca ta prin orice client pe care îl folosești deja.
Sincronizare bibliotecă Calibre
Se integrează direct cu Calibre și Calibre-Web pentru a importa automat noi achiziții cu metadate consistente și denumirea folderelor.
Managementul profilului de calitate
Definește formatele preferate și opțiunile de rezervă per profil, asigurându-te că descărcările respectă standardele tale de calitate fără intervenție manuală.
De ce să rulezi Bookshelf pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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